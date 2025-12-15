冬天室內「保命溫度」曝！醫揭不開暖氣3壞處

生活中心／翁莉婷報導



近幾日受到冷氣團影響，各地氣溫明顯能感受到下降，不少民眾會準備厚重衣物、拿出電熱毯、暖暖包、暖爐來保暖身體。減重醫師蕭捷健今（15）日在臉書貼文中提到，寒流來了許多人為了節省電費，即使溫度再低都不願意開暖氣。經研究證實只要將臥室維持在「這溫度」以上，高血壓發生機率直接降低50%。





冬天千萬別節省電費…室溫「維持18度以上」1疾病發生率直接砍半！

許多人從室外回到室內會感到四肢冰冷。（圖／民視新聞）





隨著氣溫下降，減重醫師蕭捷健今（15）日在臉書發文分享，根據WHO（世界衛生組織）公告建議，室溫「18度」是人類的保命線也是胖瘦分水嶺。經過研究證實，只要將臥室溫度維持在20至25度左右，就能降低26%的中風風險；若是長期將室溫保持在18度以上，高血壓發生機率直接砍半50%。

醫師建議「室溫維持18度以上，高血壓發生機率降低50%」。（圖／民視新聞）





蕭捷健還提到，天氣太冷不開暖氣會產生以下「3種現象」：

一、房間低於18度身體會進入「餓死鬼投胎模式」。

為了活下去，人體會不自覺增加13%熱量攝取，這不是因為自身意志力薄弱，是因為大腦的防護機制。

二、太冷會水腫、高血壓。

因為冷會想吃重口味，導致吃太鹹、鈉含量過高、水排不掉，加上天冷血管收縮，當血管變窄、水又多，整個人就像一顆灌水的氣球，這不是胖，是變成一顆行走的高血壓水球，這也是冬天緊急心血管疾病，像心肌梗塞、中風大幅增加的原因。

三、太冷睡不好、頻尿、皮質醇升高。

天冷半夜上廁所重新回到溫暖被窩時，睡眠就被打斷了，睡不好皮質醇（Cortisol）就會升高。皮質醇是壓力荷爾蒙，它專門把肌肉分解掉，然後將脂肪堆積。

原文出處：冬天千萬別節省電費…室溫「維持18度以上」1疾病發生率直接砍半！

