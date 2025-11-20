冬天室溫18度是健康分界線！血壓上升增心血管風險

2023年發表於《Public Health》的大型系統性文獻回顧指出，室內溫度低於18度會導致人體進入「冷壓狀態」，引發一系列健康問題。張家銘醫師表示，冬季室內低溫不僅是舒適度問題，更會觸發身體生理層面的負面反應。

室內溫度低於18度會導致人體進入「冷壓狀態」，引發一系列健康問題。（示意圖／Pixabay）

基因醫師張家銘指出：「每到冬天，不只是長輩，很多原本身體不錯的中年人，甚至慢性病控制得很穩的患者，都開始出現身體的高警訊，如血壓忽高忽低、睡眠品質下降、關節痠痛、呼吸急促、免疫力下降及精神不濟等問題。」

研究發現，寒冷環境會立即導致血管緊縮，進而使血壓上升。張家銘表示：「室內溫度每下降1度，收縮壓就會再往上推一點，對老人家與女性特別明顯。」更令人驚訝的是，在10度到14度的環境中，不僅血壓會升高，心電圖也較容易出現異常，血小板數量上升，使血液更易凝集，增加心血管疾病風險。

低溫環境也會嚴重影響睡眠品質。張家銘解釋：「很多長輩抱怨寒冬特別難睡，或半夜起來上廁所三四次。睡前房間如果只有10度左右，入睡時間會明顯變長；室溫在13度左右的家，夜尿的比例也更高。」他強調，這些問題常被誤認為是腎臟、荷爾蒙或年齡所致，實際上可能是低溫環境造成的。

睡前房間如果只有10度左右，入睡時間會明顯變長。（示意圖／123RF）

對於長者而言，冬季室內低溫還會影響體力和平衡能力。張家銘指出：「在15度的室內環境中，下肢肌力、速度、反應能力都會下降2%到10%，握力也會變弱。這些差異看起來不大，但對高齡者來說，足以增加跌倒、住院的風險。」

慢性阻塞性肺病患者在冬季尤其需要注意室內溫度。研究顯示，當室內溫度低於18.2度時，咳嗽、呼吸困難和胸悶症狀會明顯加劇。張家銘表示：「這是我在臨床中最擔心的族群，因為冷空氣會讓氣管更敏感、更容易收縮，也更容易被感染誘發惡化。」

世界衛生組織已明確建議居家室內溫度至少維持18度。（示意圖／Pixabay）

世界衛生組織已明確建議居家室內溫度至少維持18度。張家銘強調：「這不只是為了舒適，而是健康需要。對老年人、慢性病患者和兒童，甚至建議更高一些。」

張家銘建議：「保暖不是為了怕冷，是為了讓身體不要處於壓力狀態。如果家中有老人、孩子、有血壓問題、有心臟病、呼吸道疾病或睡眠不好的人，冬天最重要的一件事情，不是補品，而是讓房間維持18度以上。讓家裡變暖，絕對比您想的更有醫療價值。」

