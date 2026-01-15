冬天容易覺得疲倦想睡？醫點名1神器鎖住體力

生活中心／杜子心報導



入冬後不少人發現，只要天氣一轉冷就特別容易累，怎麼睡都補不回精神。對此，中醫師余雅雯近日在臉書分享她的冬天必備神器「山藥」，她形容山藥是她冬天非常喜歡的食材，原因不在於進補，而是因為山藥能幫身體把吃進去的營養儲存下來，讓體力不再一下就被耗光。





天冷容易覺得疲倦沒體力？中醫點名「1款冬季食材」：鎖住精氣

余雅雯收到來自患者送的山藥。（圖／翻攝自上璽中醫 余雅雯 中醫師臉書）

余雅雯指出，冬天在中醫觀點中是需要把能量存起來的季節，但很多人一冷就覺得疲倦，其實關鍵在脾胃功能偏弱，沒辦法把食物轉成可用的能量。她說，山藥在中醫裡並非走強烈補身路線，而是著重滋潤胃部狀態，讓消化與吸收變得穩定，當脾胃運作順了，氣血才有基礎慢慢養起來，連帶也能讓身體底子逐步穩定。談到日常吃法，余雅雯分享，冬天她常把山藥拿來煮湯或熬粥，目的是補充能長時間使用的體力。她會將山藥切塊，搭配豬肋排軟骨，再加入洋蔥與蘿蔔一起熬煮，起鍋前放一小片當歸增加風味，最後撒上蔥花。她表示，這樣的湯底不論煮湯或煮粥都很合適，做法不複雜，也很適合想在冬天把身體顧好的民眾參考。

廣告 廣告

天冷容易覺得疲倦沒體力？中醫點名「1款冬季食材」：鎖住精氣

農糧署分享山藥的料理方式。（圖／翻攝自農糧署臉書）

此外，農糧署也指出，山藥不只是料理運用彈性高，口感細緻、接受度高，同時也具備相當的營養價值。山藥富含澱粉酶、黏蛋白，以及多種維生素與礦物質，是秋冬季節相當受歡迎的食材之一。農糧署進一步說明，山藥可依照烹調需求調整切法，例如磨成泥狀後，可直接拌飯、拌麵，或作為醬料基底；若順著纖維縱向切成細絲，再稍微浸泡醋水，有助維持清脆口感，適合做成涼拌料理；橫切成圓片時，口感會較為鬆軟，適合乾煎或燒烤；若切成角狀塊狀燉煮，則能釋放山藥本身的澱粉香氣與自然甜味，也是不少家庭冬天煮湯時的常見搭配。

原文出處：天冷容易覺得疲倦沒體力？中醫點名「1款冬季食材」：鎖住精氣

更多民視新聞報導

失智前兆是愛說「這兩字」？醫揭5種語言異常警訊

沒症狀卻可能突然致命？醫提醒天冷時1處爆裂風險增

俄女來台暴瘦20公斤 母探視心疼「遭欺負？」結局大翻轉

