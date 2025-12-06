冬天容易「補過頭」？醫囑「4情況」越吃越虛！
生活中心／尤乃妍報導
冬天一到，就想吃薑母鴨、麻油雞、羊肉爐「進補」，但這些重酒重藥材的補湯藥膳，若吃太多，反而會對身體造成負擔。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔分享，這些補品對年輕人或許只是暖身，但對正在吃藥的長輩來說，可能會起反效果。
羊肉爐中的米酒、老薑可能會引響正在用藥之藥效，吃之前應多注意。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）
高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在臉書發文分享，許多長輩都會趁寒冬來襲時進補，卻忽略了可能影響正在吃藥的藥效，當下吃完覺得溫暖，隔天卻心悸頭暈，越補越虛弱。
補品會「影響藥效」：
多數補品都會加大量酒精，酒精會增強抗凝血藥物效果，進而增加長輩瘀青、流血或內出血。
酒＋溫熱藥膳＋安眠藥：
當酒配上溫熱補材如老薑、麻油，會讓血壓下降，若遇上正在吃贊安諾這類安眠藥的長輩，就更容易頭暈、起身不穩、夜間跌倒，隔天昏昏欲睡。
太補反而讓心臟和血壓負擔變大：
羊肉爐、麻油雞、薑母鴨的湯頭通常各種調味料都很純。對高血壓、心臟衰竭或腎臟病的長輩來說，大口喝湯會容易水腫、喘、血壓飆高。
酒精加進湯裡並不會完全蒸發：
酒精加水煮滾後會產生一個「共沸效應」，這指的是酒精和水混合後，共同的沸點會介於純酒精(78度)和水(100度) 之間，而非獨立的沸點。這導致在烹調時，即使加熱煮大滾，也無法將酒精完全揮發。
太補的藥材煮進湯裡容易引發長輩高血壓、心臟衰竭或腎臟病，可以選擇「吃料不喝湯」來降低風險。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）
傅裕翔提醒，進補並非壞事，但最好一週一到兩次即可，有在用藥的長輩也需格外注意，最好和醫生事先討論。多吃肉、菜，少喝湯，將負擔縮到最小，且吃補當天要避開其他酒類飲品，若有趕到任何不適都應盡速就醫。
原文出處：薑母鴨、麻油雞不一定能補身體？醫囑進補「4情況」小心越吃越虛！
