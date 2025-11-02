冬天將臨烏克蘭急需煙囪清掃工

停電、寒風、戰爭陰影下，烏克蘭人重新點燃家中久未使用的老壁爐，也讓煙囪清掃工再次成為不可或缺的職業。

穿上專業制服，齊姆科手持工具檢查餐廳爐子。他的工作充滿危險，需要極度細心。

煙囪清掃工 齊姆科：「危險在於高度，有很多情況必須爬上屋頂檢查煙囪，當某些煙道或其他通道被堵塞時，更是如此。」

在烏克蘭，俄羅斯空襲導致的停電迫使居民重新依靠老式壁爐取暖。這也帶來對專業煙囪清掃工的巨大需求，齊姆科穿梭在歷史建築之間，檢查壁爐、清理煙囪。

煙囪清掃工 齊姆科：「我來自一個爐灶和煙囪世家，我父親是爐灶工 祖父也是，我學習並精進這門手藝，現在我還在維護我父親，20年前打造的爐灶。」

隨著冬季臨近，工作量激增。許多煙囪清掃專家已被徵召或自願參戰，齊姆科的工作量因此倍增。這天，他到居民家中，維修一座已有百年歷史的壁爐。

民眾：「如果再遇到停電，我們就得重新依靠老壁爐，在這種不確定 困難的時期，用它稍微取暖。」

在利維夫，老式壁爐隨處可見，一間咖啡館，收藏了超過30座壁爐，如今成了城市的溫度記憶。市長辦公室也保留了2座最古老的壁爐，其中一座建於1826年，與市政廳同年。

利維夫市長 薩多維 ：「這些壁爐戰爭開始時就開始使用，我們每天早上只要扔點木頭，它就慢慢燒起來 非常漂亮。」

面對戰爭與能源危機，利維夫人從壁爐中找回家的溫度。在這座古老城市裡，煙囪再度冒煙，也象徵著人們堅持生活的熱度。

