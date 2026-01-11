冬天就是要吃冰！DQ「杜拜巧克力開心果暴風雪」開賣 滿滿開心果碎吃到滿足

無懼寒流，美國冰淇淋品牌 Dairy Queen（DQ）在2026年初推出全新暴風雪口味「杜拜巧克力開心果暴風雪」，主打近期討論度居高不下的杜拜巧克力風味，結合開心果元素，為冬季冰品市場再添話題。

DQ自去年11月進駐台北101後，憑藉「倒杯不灑」的暴風雪特色在社群引發討論。這次新品以比利時巧克力醬作為基底，拌入甜筒脆餅與大量開心果碎，表層再淋上特調開心果醬，巧克力的濃郁、開心果的堅果香氣與脆餅口感層層堆疊，整體風味偏濃厚，走「料多、口感系」路線。

（圖／Dairy Queen）

「杜拜巧克力開心果暴風雪」也被視為台北101門市人氣口味「開心果暴風雪」的延伸版本，結合近期甜點圈熱度不減的杜拜巧克力元素，話題性十足。新品即日起正式販售，標準杯255克，售價180元。

此外，DQ同步推出限時活動，即日起至1月23日，每天11:00至12:30，購買標準杯（含）以上暴風雪，可獲得一次轉盤機會，依轉盤結果贈送對應球數的冰淇淋。新品搭配活動，也成為新年初期冰品市場的關注焦點。

