冬天就是要吃補？ 中醫示警：薑母鴨、羊肉爐吃錯恐傷身

冬季是民眾喜愛進補的季節，從薑母鴨、羊肉爐到藥燉排骨，各種進補美食香氣四溢。然而，潘韋岳中醫師提醒，進補並非人人適合，應先了解自身體質，再決定是否需要進補，避免「補過頭」反而傷身。

冬季是民眾喜愛進補的季節，從薑母鴨、羊肉爐到藥燉排骨，各種進補美食香氣四溢。（圖／馬光中醫）

潮州馬光中醫診所醫師潘韋岳表示，體質燥熱者若食用過於燥熱的補品，可能導致上火、口氣重、冒痘痘、口舌破、便秘、牙齦腫，嚴重時甚至會流鼻血或血壓升高。而體質虛寒者雖適合進補，但長期過度進補也可能轉變為燥熱體質，同樣不利健康。

「進補最好的方式，是先找合格的中醫師諮詢，辨明自己的體質後再依照專業建議進行。」潘韋岳強調，民眾可透過簡單特徵初步判斷體質。陽盛燥熱體質者通常怕熱不怕冷，喜喝冷飲，體格壯實且精神亢奮，容易有高血壓問題；虛寒體質者則怕冷不怕熱，喜喝熱飲，常穿著較厚重衣物，手腳容易冰冷，且常感精神委靡疲勞。

針對冬季常見的補品，潘韋岳也進行了專業解析。薑母鴨以當歸、黃耆、川芎等藥材配合鴨肉燉煮，具有驅寒暖身、促進血液循環、補氣養血等功效；羊肉爐則能補氣、補血、活血、增強體力，改善手腳冰冷；藥燉排骨則有溫補氣血、促進血液循環、改善女性生理期問題的功效。

進補後也可飲用冬瓜皮茶、菊花茶或洛神荷葉茶等降火茶飲，緩解不適。（圖／馬光中醫）

對於想品嚐進補美食又擔心上火的民眾，潘韋岳建議可在食物中加入白蘿蔔或蛤蠣等涼性食材來中和食物溫性。進補後也可飲用冬瓜皮茶、菊花茶或洛神荷葉茶等降火茶飲，緩解不適。

此外，按摩內庭穴、太衝穴及合谷穴等特定穴位，也有助於清熱降火。潘韋岳提醒，進補雖能增強體質，但仍需依個人體質適量食用，切勿過量，才能真正達到養生保健的目的。

按摩內庭穴、太衝穴及合谷穴等特定穴位，也有助於清熱降火。（圖／馬光中醫）

