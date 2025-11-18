冬天就是要吃這個！桃園八德這家薑母鴨海陸雙補超奢華，爆卵活蟹精華融進麻油老薑湯頭，鮮甜濃郁暖身必衝
冬天的夜晚，空氣裡帶著微微的寒意，街頭一陣熱騰騰的鍋香總能吸引行人駐足，桃園八德的「林李傳螃蟹薑母鴨 八德店」，正是這樣一家令人從心底暖起來的店，這裡不僅是許多在地人冬季的指定聚餐地點，更是北部唯一的旗艦店，結合薑母鴨與新鮮螃蟹的雙重魅力，把傳統與創新融合得恰到好處，選用當日新鮮鴨隻，搭配自炒老薑與麻油細火爆香，湯頭層次濃厚而不嗆辣，入口後溫潤回甘。再搭配每日配送的現流螃蟹，鮮甜的蟹黃在鍋裡與薑湯交融，真的好暖身。
交通資訊
自行開車：從國道二號下交流道後轉往八德方向約15分鐘即可抵達，店門口旁與周邊皆有白線路邊停車，需碰碰運氣。
大眾運輸：可搭乘桃園客運5096、5053線 於「僑愛基督教長老教會」下車，步行約1分鐘即可抵達。
原本天氣變冷打電話想訂位，當天已熱門到現場候位需等2小時，所以隔天下午4:30就到門口等候，每天電話訂位只收4組客人，真的要提前訂位才訂的到，不然就像我們早點去搶位子吧~
店內座位以6人桌為主，空間寬敞不壅擠，桌上皆備有小火爐，店內也有二間包廂房，如果人多可以提前預訂。
冬夜裡，聽著鍋中湯滾的聲音，伴隨淡淡麻油香，這種氛圍比任何加熱器都更暖。
牆上也有不少名人的簽名與合影，像是請問今晚住誰家、黃西田也都曾到店內用餐，也難怪每到秋冬都高朋滿座。
每天限量供應的新鮮螃蟹，使用活體母蟹現殺現煮，蟹黃飽滿、湯頭鮮甜，也是店內必點的菜色。
每天都會有限量供應，晚來吃不到，像是當天六點多就已經賣光光了，所以晚點也嚐不到了…
MENU
這家店最吸引人的，就是「薑母鴨」與「螃蟹」雙主角，螃蟹的價格每天可能也略有不同，其他也有炒類料理，像是香酥鴨、麻香鴨血糕…等，都相當受歡迎。
菜盤、飲料自取
林李傳螃蟹薑母鴨的飲料、酒品與菜盤都是自取，用餐結束後再結帳的方式。
<未成年請勿飲酒/開車請勿飲酒>
冷藏櫃中整齊擺放著各式自製火鍋料，每一盤都封膜保鮮，讓人可以清楚挑選食材，從蔬菜、手工丸子到海鮮通通都有。
冰箱裡一盤盤的配料可以任意選擇，每一種配料都很適合搭配薑母鴨一起享用，愈煮愈入味呢!
冷凍櫃中也有不少食材，火鍋料或是鵝肉丸都在這區可以吃得到，長盤50元、圓盤70元。
我們只有二個人實在是戰力有限，所以簡單拿了些想吃的食材，準備要放入薑母鴨中一起熬煮享用。
林李傳的菜色雖然多樣，精髓在於湯頭，因此首推的必點絕對是將兩大招牌結合的螃蟹薑母鴨，吃起來就是特別鮮甜，再另外搭配喜歡的配菜，滾燙煮過後就很美味，吃不完還可以打包回家繼續吃呢!
麵線40元
每次吃薑母鴨就必點麵線來搭配著吃，乾拌麵線加入油蔥可以單吃，但我都習慣加些豆乳醬和薑母鴨湯汁，熱熱的吃更過癮。
如果要說缺點的話，就是林李傳螃蟹薑母鴨用的豆乳醬太水了，不夠香…
薑母鴨380元
因為我們只有2人吃，所以只點了一份，如果人多可以點2~3份，也可以吃不夠再繼續加，但我喜歡吃煮久一點比較入味的口感，通常都是一開始就點好。
薑母鴨以老薑、麻油與米酒細火慢煮，湯頭香而不燥，喝起來溫潤順口，每次吃薑母鴨，我愛的是這湯頭呀~
鴨血50元
高麗菜
蛋餃70元
鵝肉丸70元
凍豆腐50元
鴨血滑嫩無腥味，入口即化，湯汁飽滿到像咬出湯的口感；凍豆腐則是吸飽湯頭的精華，每一口都是香濃精華的縮影。
鵝肉丸咬下去彈牙又有肉香，蛋餃滑嫩飽滿，放在鍋裡煮後不散開，吸湯力極佳。
老薑切片爆香，再加入特選麻油與米酒慢煨，整鍋湯香氣飽滿，
入口後的第一口熱湯，辛香與酒香並重，卻不嗆辣；鴨肉軟中帶彈，肉汁吸飽湯底香氣，越咬越出味。
螃蟹400元(小)、螃蟹500元(大)
當天的螃蟹有三種價位，差別就是大、小隻，像圖中上面就是大隻500元的，下面則是最小隻的400元，還有450元是中間價位最多人點，我覺得螃蟹還是吃大隻的比較有肉，但如果煮湯頭的話是都很鮮甜，這裡的螃蟹也都活跳跳很新鮮，因為每天都賣到不夠了。
螃蟹上桌時仍保持著亮澤新鮮感，殼打開後滿滿橘紅蟹黃幾乎要溢出，秋天正是吃螃蟹的好時機呀~
下鍋後蟹味融入湯頭，整鍋瞬間提升層次。那一勺湯喝下去，先是薑香撲鼻，接著蟹黃的濃郁在口腔裡散開，鹹甜交融，極致滿足。
麻油的濃郁香氣打底，讓整體湯頭溫潤不嗆；再來是「老薑的辛香」，讓身體由內而外發熱，最後是螃蟹的鮮甜與蟹黃的油脂，賦予湯底深邃的海味層次。
蟹卵相當飽滿，可別煮過頭，吃起來的口感剛剛好，相當豐厚好吃。
搭配米酒香氣，讓整體湯底溫潤又富有餘韻，還可以無限續湯，讓我們喝起來相當過癮呢!
在微涼的夜晚造訪，湯滾的那一刻，整間店都瀰漫著薑香與麻油味，夾起第一塊蟹肉送入口中，那種「海的甜」瞬間化開，接著是麻油與薑母的熱度在喉間蔓延，整體用餐氣氛熱鬧又溫馨，店家態度親切，補湯速度也快，情侶約會、家庭聚餐，或朋友宵夜聚會都很適合。
林李傳螃蟹薑母鴨 八德店
地址： 33449桃園市八德區介壽路二段1485號
電話號碼：03-365 5995
營業時間：16:30–01:00
FB
文章來源：VIVIYU小世界
