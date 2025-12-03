冬天就要被療癒！SABON新蠟燭、La Mer奢寵組、鬼塚虎首款香水一次看年度必收清單公開

（圖／品牌提供）

當冬天的氣溫逐漸下降，能讓人瞬間安定下來的，不只是暖暖的毯子，更是一份從香氣、觸感到肌膚感受的完整儀式。今年冬季，三大品牌各自推出具有「療癒力」的新品：SABON以更精緻、更沉浸的香氛蠟燭重新定義居家儀式、La Mer以奢寵級保養組合點燃年末的寵愛時刻，而Onitsuka Tiger則首次跨界香氛，以光影為靈感打造四款前衛又極具品牌精神的香水。這些新品不只值得收藏，更能在寒冷季節裡，重新點亮內心的柔軟光芒。1.SABON典藏香氛蠟燭系列今年SABON以品牌經典香調延伸出五款全新典藏香氛蠟燭，瓶身改以琥珀深棕玻璃呈現，更具沈靜氛圍。12% EDP級香氛濃度讓香味立體度大幅提升，無論是睡前、閱讀時或週末獨處時，都能營造出一方安穩靜地，真正做到「用香氣擴建心境」。

廣告 廣告

SABON 典藏香氛蠟燭 180g／2,080元。（圖／品牌提供）

五款香氣──永恆經典PLV、典雅茉莉、愜意白茶、沉暮琥珀、棉霧之境──從療癒系白茶到木質琥珀，把冬天最需要的暖意通通蒐羅。

SABON 典藏香氛蠟燭 180g／2,080元。（圖／品牌提供）

2.Onitsuka Tiger首款香水系列亮相

Onitsuka Tiger首次踏入香氛領域，就以極高規格推出「Wearing Quiet Radiance 沐光之境」系列，由國際調香大師Mark Buxton操刀，在法國格拉斯完整製程打造ONE、TWO, THREE、FOUR四款香氣。​

Onitsuka Tiger 香水 ONE／TWO／THREE／FOUR 100ml 各4,980元。（圖／品牌提供）

​亮黃色瓶身象徵品牌能量，瓶身簡潔卻極具當代設計感，四款香氣各自詮釋光的不同意象，呈現鬼塚虎一貫的結構對比美學。ONE：薄荷綠意×白花綻放，清新中帶深度TWO：透明柑橘×溫柔花香，安靜而純淨THREE：煙燻檀木×紫羅蘭，日落般的暖意FOUR：鮮活柑橘 × 木質辛香，從清新轉向性感層次

Onitsuka Tiger 香水 ONE／TWO／THREE／FOUR 100ml 各4,980元。（圖／品牌提供）

3.La Mer乳霜璀璨嘉年華年末的La Mer向來是奢寵控最期待的重頭戲。今年「乳霜璀璨嘉年華」不只推出多款限定大禮包，還打造萌到心都融化的毛絨日夜霜寶吊飾與綁定贈的毛絨綠寶盒吊飾，療癒度滿分，是冬季送禮中最討喜的小幸運物。其中最受矚目的就是全新「晚霜列車組」，不用萬元，千元入手頂級乳霜海洋拉娜，──以醇萃活膚晚霜為主角，搭配明星乳霜7ml、晚霜7ml、晚霜3.5ml與沁藍化妝包，一次收齊完整夜間修護陣容。對忙碌的冬季來說，以一組搞定夜間保養，非常到位。​

La Mer晚霜列車組（價值13,970元／歡慶優惠9,000元）。（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

聖誕交換禮物首選！6款「療癒系禮盒」推薦：ilapothecary解壓香氛、Aesop二重奏、PRADA 訂製精巧潤唇組

日本女生最愛的美容油TOP 3！ALBION黃金油被封「殿堂級萬用油」、LOA這款一登台狂賣2萬瓶、SABON光萃油升級成超人氣保濕神器！

聖誕禮物就要好玩又實用！今年最紅3大話題禮物：療癒拍拍燈、公益香皂、明星聯名面膜全都收