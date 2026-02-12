冬天常覺得暈眩？營養師籲「補充8營養」改善 1物最容易被忽略

天氣冷颼颼，許多民眾一到冬天就容易暈眩，起身時不時會眼前發黑、走路感覺輕飄飄，對此營養師高敏敏分享冬天暈眩常見原因，建議民眾可以透過飲食來改善狀況，其中冬天最容易忽略補充足夠的水。

營養師高敏敏在臉書專頁發文，表示冬天暈眩常見原因包括：

天冷血管收縮，腦部供血變慢 ：冬天天氣冷，身體會自動讓血管收縮來保暖，血液流向腦部的速度變慢，就容易出現頭暈、站不穩、眼前發黑，特別是本來循環就比較差的人，在寒流來時更明顯。

起床或站起來太快，姿勢性低血壓 ：從躺著或坐著突然站起來，血液一時來不及回流到腦部，血壓瞬間下降，就會出現一陣暈眩、腳軟，冬天血管本來就比較緊繃，這種狀況更容易發生。

不渴就沒喝水，水分攝取不足 ：冬天流汗少，比較少會有口渴的感覺，很多人一整天下來水分攝取不足，血液會變得比較濃、循環變慢、腦部供血不穩，就可能讓人頭暈。

缺鐵、缺 B 群、缺鎂，神經與循環不穩：鐵不足會導致血液攜氧能力下降，易出現暈眩與疲勞感；B群不足導致神經傳導不穩定，容易突然覺得空白、昏沉；鎂不足會導致血管與肌肉難以放鬆，可能伴隨心悸、緊繃感。冬天代謝慢、活動少，又加上外食比例高，這些營養素更容易沒補充足夠。

營養師高敏敏表示，冬天暈眩可以透過飲食調整：

鐵＋維生素C ：預防因輕微貧血造成的頭暈，鐵搭配維生素C吸收效果才會好，特別適合女性、生理期後以及容易手腳冰冷的人；建議來源包括牛肉、豬肝、花椰菜、芭樂、草莓。

維生素B群（尤其B1、B6、B12） ：幫助神經穩定，減少突然暈、突然空白的感覺，冬天代謝慢，常熬夜、壓力大、外食族特別記得攝取；建議來源包括糙米、燕麥、香菇、鯖魚。

鎂 ：幫助血管放鬆，改善頭暈與心悸感，很多人其實是默默缺鎂，常抽筋、睡不好、容易緊繃都要特別留意；建議來源包括南瓜籽、杏仁、菠菜。

Omega-3： 改善血液循環，讓腦部供血更穩定，對天冷就容易頭暈的人特別有感；建議來源包括鮭魚、沙丁魚、亞麻籽。

足夠水分 ：冬天最容易被忽略，不覺得渴，但其實已經輕微脫水，水分不足，血液循環就會變差，頭暈自然找上門。

優質蛋白質 ：蛋白質是血紅素、血管、神經傳導物質的原料，吃不夠，血壓不穩、血糖起伏大，暈眩風險就會增加，冬天活動少更容易蛋白質攝取不足，記得每餐都要吃到手掌大小的蛋白質；建議來源包括蛋、魚、雞胸、豆腐、豆漿。

多色蔬果、植化素 ：顏色越多越好，幫助抗氧化、抗發炎，提升血管彈性與微循環。冬天血管收縮時，植化素真的很加分；建議來源包括藍莓、番茄、胡蘿蔔、甜椒。

鉀：幫助體內水分分布平衡，穩定血壓，減少因血壓波動造成的頭暈；建議來源包括香蕉、奇異果、酪梨。

營養師高敏敏提醒，如果暈眩同時出現耳鳴、噁心、視線旋轉，可能不是單純營養問題，經常發生、起床必暈，甚至有快昏倒的感覺，請務必就醫，檢查血壓、血紅素與相關狀況；日常飲食可以幫助穩定，但身體發出的警訊，千萬不要忽略。

撰稿：吳怡萱






