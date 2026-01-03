冬天從6件穿到剩3件？網友熱議：天氣變了還是衣服升級

近日強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫明顯下降，民眾紛紛穿上厚外套、保暖衣物禦寒。不過，有網友在社群平台分享，回憶起小時候冬天動輒要穿上3、4件衣服，寒流來時甚至多達6件，如今卻只要2、3件就覺得足夠保暖，讓她不禁好奇：「是真的不那麼冷了，還是衣服的功能變得更好了？」貼文曝光後，引發大量網友共鳴與討論。

近日強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫明顯下降，民眾紛紛穿上厚外套、保暖衣物禦寒。（示意圖／pixabay）

一名女網友日前在Threads發文表示，童年記憶中，每到冬天出門前總要層層加衣，寒流來襲時更是全副武裝；反觀現在，即便氣溫驟降，通常只穿發熱衣加外套就能應付，讓她對氣候變化與衣物進步產生疑問。

不少網友留言分享相似經驗，「以前寒流來最冷可以到平地五度， 我記得有一年我騎機車上班，胸前還放一個紙板，不然真的冷到受不了」、「小時候還會跟同學比賽誰穿得多」、「住在陽明山，30年前上學曾穿到14件衣服」、「我以前還要把暖爐放在廁所才敢洗澡」。也有人回憶起過往冬日景象，提到呼吸時口鼻會冒出白煙，「民國60-70年，台灣還有滑雪場」、「小時候最愛玩哈氣，現在很少遇到了」。

對此，也有網友從生活條件與科技角度分析，認為並非單純天氣變暖，而是保暖方式進步許多。有人指出，過去沒有輕羽絨、發熱衣或高機能衝鋒外套，只能靠「多穿幾層」來禦寒；如今機能布料普及，加上室內暖氣、電暖器與各式加熱小物廣泛應用，整體生活舒適度明顯提升，即使穿得不多，也能有效抵禦低溫。

