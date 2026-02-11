冬天必備！她推好市多「這1款蔘片」煮雞湯超暖胃 眾人瘋搶：神仙組合

生活中心／王文承報導

隨著氣溫逐漸下降，不少民眾開始透過食補暖胃、調養身體，。美式賣場好市多（Costco）向來以商品份量充足、CP值高著稱，吸引不少人前往採買。一名女子在好市多發現一款「加拿大西洋蔘片」，因為是片狀設計，使用起來相當方便，不論煮湯或泡茶，只要隨手取幾片即可，貼文曝光後，引發網友熱議。

好市多1款蔘片煮雞湯超暖胃 眾人瘋搶

一名女網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」分享，她在賣場看到這款加拿大西洋蔘片，外包裝走實在樸素路線，打開後散發淡淡人蔘香氣，不會過於濃重，「第一印象就滿舒服的」。

原PO表示，最近天氣轉冷，便煮了一鍋烏骨雞西洋蔘片湯。只需先將烏骨雞汆燙，再加入幾片西洋蔘，搭配紅棗、枸杞與薑片，小火慢燉即可。「整鍋湯在爐上滾的時候，就很有冬天的感覺。」她形容，這碗雞湯作為冬季溫補剛剛好，天氣一冷就會想到這包蔘片，「默默變成我冬天很常用的小幫手」。

貼文曝光後，吸引不少網友留言回應，「週末來煮一鍋試試看」、「這天氣喝這個好爽」、「烏骨雞配蔘片根本是冬天的神仙組合」、「我有買兩包，品質真的不錯」。也有人推薦其他產品，「還有一款西洋蔘茶包更方便，一盒有80包，不用擔心受潮問題，冬天喝熱的、夏天冷泡也好喝不上火，每次特價都會帶兩包」、「這個拿來泡茶很不錯」。

