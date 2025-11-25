冬天必吃「平價人蔘」白蘿蔔！5大挑選秘訣曝：大到裂開是極品

冬天的白蘿蔔甜度高、營養豐富，是物美價廉的當季好食材，但不少民眾在挑選時常遇到纖維粗、口感差的問題。資深菜販廖炯程建議，挑選白蘿蔔可從聲音、重量和外觀多方判斷，其中「掂重量」是最不容易失誤的方法。

冬天的白蘿蔔甜度高、營養豐富，是物美價廉的當季好食材。（示意圖／pixabay）

廖炯程24日在臉書發文表示，白蘿蔔被譽為「台灣人的平價人蔘」，天氣一冷就是白蘿蔔的旺季，但白蘿蔔成熟後會回吸養分，容易出現中心纖維化或中空現象，導致口感變差。他建議，挑選時可用手指輕彈蘿蔔表面，若聲音清脆如敲鼓聲，代表可能已經中空；若聲音沉悶，則表示蘿蔔扎實、好吃。

廖炯程強調，攤商最常使用的判斷方式是「掂重量」，拿起來比看起來重，代表多汁、密度佳。在外觀挑選方面，他表示「越胖越好吃、越大越甜，大到自然裂開更是極品」。然而，許多家庭為避免吃不完，常選較小顆的蘿蔔；他建議若要煮湯，市面上有專為小家庭培育的白玉蘿蔔，體型雖小但口感細嫩，非常適合一次煮完。

白蘿蔔越胖越好吃、越大越甜，大到自然裂開更是極品。（圖／翻攝自廖炯程臉書）

至於部分民眾反應白蘿蔔煮起來有時會帶苦味或辛辣味，廖炯程說明，這與天氣有關。天冷時蘿蔔會囤糖變甜；天熱時外皮增厚、 蘿蔔硫素變多，苦辣味就會提升。他建議，可依切面觀察皮的厚度適度削皮，而非一律削兩層，以免浪費。

廖炯程整理出五大挑選秘訣：

１．用力彈，如果彈到手指痛＝紮實好吃

２．越大顆越好吃！ 大到自然裂開的更棒

３． 拿起來要比視覺更重，會更飽水

４． 明顯坑洞不要選

５．帶土＝台灣本地蘿蔔

此外，廖炯程也提醒，蘿蔔梗別急著丟掉，因為蘿蔔葉可用來製作台式雪裡紅，做法也相當簡單，只需清洗、切段、撒鹽醃漬並擠乾，再放入玻璃罐密封2至3天，就能做成簡單又開胃的傳統家常小菜。

