冬天必吃「平民人參」！助消化、消水腫 營養師大推：超甘甜

記者鄭玉如／台北報導

冬天吃白蘿蔔助消化、緩解脹氣，高鉀還能消水腫。生吃偏涼，煮熟平性，搭配薑或肉類更溫和。（示意圖／PIXABAY）

白蘿蔔被譽為「平民人參」，更是「身體清道夫」。營養師曾建銘提到，冬天常吃火鍋、麻油雞等暖身，相較於夏天較油膩，增加腸胃負擔，飲食方面可以選擇白蘿蔔，富含澱粉酶、高纖維與高鉀，有助於緩解脹氣和腸胃的不適感，甚至消除水腫。

曾建銘在臉書粉專指出，冬天飲食習慣比較油膩，身體內部容易累積「火氣」和「積食」，攝取白蘿蔔有助於滅火。​從營養學角度來看，冬天的白蘿蔔富含天然消化酵素「澱粉酶」，當吃太多火鍋料、糯米類，造成消化不良時，白蘿蔔幫助分解澱粉，緩解脹氣與腸胃不適。

另外，冬天的蘿蔔含有低溫「糖化」的自然美味，在低溫環境下，蘿蔔為了不凍傷，會將澱粉轉化為糖分，同時辣味成分（芥子油苷）降低，這時候的蘿蔔自帶甘甜；再者是高纖維與高鉀，天冷活動量少，腸道蠕動緩慢，蘿蔔豐富的膳食纖維能幫忙腸道蠕動，再加上有一定含鉀量，對容易水腫的人而言，是很好的排水食材。

曾建銘表示，不少人認為蘿蔔太涼，不適合多吃，不過食物屬性會隨烹調方式改變，若是生吃屬涼性，適合體質燥熱的人，或搭配炸物解膩，煮熟則是平性，寒性大幅降低。如果是體質虛寒、容易手腳冰冷的人，一定要煮熟再吃，例如燉湯、滷煮，並​搭配溫熱食材，煮湯時多加兩片薑或排骨、羊肉，就不用擔心太寒傷胃。

