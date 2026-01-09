冬天必吃！老薑加黑糖變身休閒零嘴 促進血液循環驅趕寒意

純手工製作的黑糖薑片，吃起來香氣十足且甜而不膩。圖：翻攝自農糧署FB

寒流發威，除了增添衣物、使用電暖器或暖暖包保暖，透過食補暖身也是不少民眾的首選。農業部農糧署日前在臉書分享冬日必備良品「薑」的妙用，其包含的薑辣素能促進血液循環、幫助驅寒。農糧署也推薦民眾在家動手製作香辣甜兼具的「古早味黑糖薑片」，不僅製作方式簡單，且用途廣泛，無論是直接當作零嘴食用，或沖泡成熱薑茶，都是冬天溫暖身心、促進循環的極佳選擇。

製作黑糖薑片的材料相當單純，只需準備600公克的「老薑」與200公克的「黑糖」即可開始料理。老薑相較於嫩薑或粉薑，含有更高濃度的薑辣素，最適合在冬季用來擴張血管並使身體產生溫熱感。料理過程分為四個主要階段，首先將老薑洗淨並切成薄片備用；接著將薑片與黑糖放入鍋中充分拌勻，以中火加熱直至黑糖融化煮出糖水；第三步則轉至小火持續拌炒收乾汁液，直到糖漿呈現返沙狀態；最後一步則是最關鍵的「關火餘溫翻炒」，利用熱度讓乾掉的糖粉均勻裹附在薑片上，呈現出誘人的古早風味。

這款純手工製作的黑糖薑片，吃起來香氣十足且甜而不膩，除了直接當作休閒零嘴，農糧署也建議可以搭配紅棗、桂圓沖泡成熱氣騰騰的黑糖薑茶，隨時隨地都能達到暖胃驅寒的效果。在寒冷的季節裡，民眾不妨利用閒暇時間製作這道天然的溫補良品，享受DIY的樂趣，度過一個暖呼呼的冬天。

