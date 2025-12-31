冬天必吃！雙月聯名台酒「紹興剝皮辣椒雞」限量登場、全家5款熟食美食控必吃

今年冬天雙月無論是門市限定的聯名雞湯，還是走進便利商店的熟食與年菜企劃都讓小編超級驚艷，一路把家的溫度延伸到更多日常時刻，讓饕客們在冷冷的冬天中能吃到暖呼呼的美食。

亮點1｜台酒 × 雙月

雙月與臺灣菸酒公司聯手推出的「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，選用台酒遵循夏麴冬釀古法釀製的紹興酒，酒香內斂、層次清楚，成為湯底的穩定背景。雞腿肉以文火慢燉，肉質保有彈性與含水度，剝皮辣椒則以微辣與回甘收尾，不搶戲，卻讓整體輪廓更加立體。入口先感受到酒香的溫潤，接著是雞湯的鮮甜，最後由剝皮辣椒把味道襯托得超級誘人。即日起於全台雙月門市限量供應，內用250元、Uber Eats 280元，要注意的是甕藏紹興剝皮辣椒雞含酒精，開車、騎車、騎腳踏車的雞湯控不能喝呦。

美麗佳人提醒您：喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

亮點2｜全家 × 雙月

連續8年獲得米其林指南必比登推介的雙月今年冬天再度與全家合作，推出「家的經典好味」系列，讓熟悉的味道，出現在離生活最近的地方，如果懶得自己下廚，又不想跑太遠，那麼就在住家附近巷口的全家大快朵頤一番吧。

亮點3｜5款聯名熟食都是全家老班底

蛤蜊燉雞腿湯79元

對切棒腿搭配帶殼蛤蜊與高麗菜慢燉，湯頭清甜，喝起來有完整層次。

香菇油飯60元

蝦米、豬肉、香菇與油蔥拌炒，香氣直接，走的是熟悉的古早味路線。

愛恨椒芝麵69元

椒麻與芝麻的比例鮮明，口味辨識度高，是雙月少見的濃烈系代表。

阿甘剝皮辣椒蒸蛋55元

以剝皮辣椒茶碗蒸為靈感，口感滑嫩，辣度溫和，12月17日上市。

雞汁油蔥手工麵線49元

薑片與麻油爆香後提味，麵線柔順，適合在冷天氣中好好品嚐。

亮點4｜冷藏、常溫、冷凍一次到位

除了熱食以外，雙月也同步推出嫩仙草凍、檸檬愛玉凍，以及愛恨椒芝風味洋芋片、花生點心麵等常溫商品，冷凍櫃則備有剝皮辣椒雞肉燥、老薑煸麻油杏鮑菇等熱銷品項，讓經典風味滲進更多生活時段Ｍ全系列自12月10日起於全台全家便利商店限定販售。

亮點5｜年菜提前佈局

隨著2026春節即將到來，雙月還加碼推出「宅雙月 好運奔騰年菜組」，在全家行動購獨家販售，售價3,480元，115年1月26日起陸續出貨。6道料理從醉雞捲、醉喜蝦到熬雞湯與流沙包，看起來是不是超級誘人，小編口水要流下來啦。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

