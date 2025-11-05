冬天怎麼玩？沖繩海麗客蘭尼恆溫泳池ｘ夢幻池畔小屋大獲好評！

繼去年大受好評，沖繩海麗客蘭尼將於2025/12/1至2026/3/15期間限定推出「永恆冬日泳池專案」，其中特色是可以在30℃恆溫的海洋露台泳池，享受冬季泳池暢泳，海洋露台泳池還設有按摩浴池，旅客可在泳畔欣賞湛藍的天空和大海，俯瞰東海的山頂，白天可欣賞清澈湛藍珊瑚海，夜晚則可飽覽壯麗日落美景。

同時從今年開始，蘭花泳池畔旁的吸睛藍白相間夢幻小屋Cabana也將設置獨有的蒸汽浴體驗，私人空間小屋配備電暖器，每位賓客將獲贈一杯以沖繩黑糖調製的迎賓飲品，富含礦物質、維生素和多酚，就是要寵愛您。

在沖繩海麗客蘭尼擁有專屬的夢幻池畔帳篷小屋

為慶祝沖繩海麗客蘭尼五週年，將在2025/12/15至2026/2/15期間限定推出池畔小屋蒸汽浴體驗。這款帳篷式桑拿讓您在海景環繞的戶外環境中體驗蒸氣浴。帳篷內配備來自芬蘭的正宗電桑拿爐，讓您在享受舒緩蒸汽的同時，還能沉浸在芬芳的怡人香氣中，您還可以在池水中央點綴著的標誌卡特蘭蘭花的泳池中暢遊。體驗結束後，為您送上一杯沖繩特色飲品，採用沖繩名護市矢賀地富含礦物質的鹽製成為您補充水分。

此外全天候餐廳House Without a Key供應夏威夷特色美食Loco Moco鮮嫩多汁的牛肉漢堡肉餅加上軟嫩的溏心蛋與鮮香米飯，溫和地補充能量和礦物質。餐後甜點是用宮古島雪鹽製成的精美藍色冰沙，美味又優雅。查看原文