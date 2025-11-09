冬天憂鬱 2藥膳茶飲助改善

冬季時有些人特別感到憂鬱，感到情緒落寞，沒有動力，做什麼都提不起勁，早上懶洋洋不想起床只想懶在床上。執業中醫師徐瑋億表示，人們看到陽光如同看到希望般雀躍，日照縮短，也容易影響心情，若是加上天氣陰鬱濕冷，精神更易沮喪或低落，這與日光誘發退黑激素分泌少有關，許多人俗稱為冬季憂鬱。

其實日照時間縮短、氣溫低，自然界動物原本就處於冬眠狀態，為了應對寒冷環境與覓食匱乏，常會減少消耗大量體力。人類除了活動力減弱之外，還可能引起情緒的變化，比較常見的就是冬季憂鬱。

很多人常會詢問，冬季憂鬱有哪些症狀？徐瑋億指出，比如手腳冰冷、疲倦、睡太多、頭暈，有些人則是失眠、睡眠品質不佳，情緒上心情低落，相對難以專心或思考，不愛與人互動，失去原本對事物的興趣，飲食上食慾暴增，體重增加，常有罪惡感。

徐瑋億醫師進一步指出，倘若想要改善冬季憂鬱，經過中醫診斷後，應依照指示使用藥膳茶飲，比如鬱金百合茶，適合用於焦慮不安、失眠、睡眠品質不佳者，藥材：鬱金10克、百合10克、玫瑰5克、薄荷5克，做法：所有材料泡水洗淨、放入鍋中，以1000毫升的水煮滾5分鐘，放稍微涼一點，暖暖喝比較好。

其次，還能飲用黃耆五加茶，適合用於睡很多卻精神不濟、手腳冰冷者，藥材：黃耆5克、五加皮5克、紅景天5克、刺五加5克，做法：所有材料泡水洗淨、放入鍋中，以1000毫升的水煮滾5分鐘，放稍微涼一點飲用。