冬天成異膚炎穿衣地雷！「2材質」是大忌 醫：新衣服不能直接穿

記者簡浩正／台北報導

醫師表示，羊毛並非異膚患者首選材質，透氣、柔軟、排汗佳的衣物，才是最適合病友的選擇。(示意圖/翻攝自pexels)

冬天來臨，不少人開始換穿大衣，不過有些異位性皮膚炎（異膚炎）的患者又開始發作，對於衣物該怎樣穿傷腦筋。醫師表示，較不建議患者穿羊毛及較粗糙的布料，此外，新衣服剛買來一定要先洗過才能穿，原因是若有殘留的螢光劑或化學染料可能會讓異位性皮膚炎的患者產生接觸性皮膚炎的症狀。

異位性皮膚炎為過敏性濕疹，常因食物、環境過敏原誘發，並不限於特定年齡層，其中四分之一於成年後才發病。根據統計，台灣盛行率約1.28%，相當於超過29萬人罹病，其中約有26.6%屬中重度。

國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽表示，傳統上都認為異膚體質的人只適合棉質及絲質的材質，羊毛及較粗糙的布料則較不建議。但近年的研究發現，若是屬於纖維較細(18.5 µm以下)的美麗諾羊毛，也有同樣降低異位性膚炎症狀的效果。所以若患者天冷時想搭配羊毛材質的衣物，也許可考慮裡面先穿一件棉質的，再加上纖維較細的羊毛。

不過，羅陽仍強調整體而言，羊毛並非異膚患者首選材質，透氣、柔軟、排汗佳的衣物，才是最適合病友的選擇。

此外，新衣服剛買來一定要先洗過才能穿，羅陽解釋原因是若有殘留的螢光劑或化學染料，可能會讓異位性皮膚炎的患者產生接觸性皮膚炎的症狀。有些衣服外表的圖案也會凸出到內襯，這種衣服也要儘量避免，通常患者穿了會增加刺癢不舒服的感覺。

另外，許多患者及其家屬都很關心到底什麼食物不能吃，其實根據過往的研究，嬰幼兒期的異位性皮膚炎較會因為食物的關係而造成皮疹出現，一般的狀況下其實不需嚴格限制飲食而導致營養不均。故若異位性皮膚正在發作的期間，儘量減少富含組織胺或易使身體釋放組織胺的食物對症狀可能會有幫助。

羅陽舉例，富含組織胺的食物包括熟成起司、酒類、優格、茄子、煙燻肉品、青花魚科魚類與部分貝類；可能誘發身體釋放組織胺的食物，則有酒類、香蕉、番茄、巧克力（可可）、草莓、鳳梨與堅果類。總結來說加工類的食物因為人工添加物多，需特別小心，故罐頭、發酵食物及醃漬類食物不要攝取太多。

