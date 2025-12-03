冬天手搖飲大戰開打！黑糖粉粿、焙茶香、濃抹茶一次喝個夠

（圖／品牌提供）

迎接冬天，手搖飲品牌紛紛推出新品，優格系代表的「發發」，找來信眾心中的精神後盾大甲鎮瀾宮，用祈福靈感調出能量系飲品；茶香控則鎖定「一手私藏世界紅茶」，推出焙茶系列，把日本京都的焙火香帶到杯中；日出茶太強勢回歸的濃抹茶系列，三大品牌直接接管你的冬天儀式感。

優格手搖飲品牌「發發」攜手「大甲鎮瀾宮」，推出冬季限定「冬方神秘力量」系列飲品，這系列最大亮點是全新配料「黑糖粉粿」，慢火熬煮黑糖，焦香與圓潤甜味一次到位，Q彈又滑順，搭著優格或鮮奶都超搭。品牌把食材的寓意化成祝福語言：黑糖象徵暖能量、芝麻帶來平靜與光明、麵茶承載福運、紅豆寓意安康，再加上招牌優格的清爽酸甜或鮮奶的溫潤奶香，九款飲品各自對應不同心情。

（圖／品牌提供）

不只喝得到，還要把好運帶走。發發同步推出結合廟宇文化的療癒小物「奇異鳥發發招財包」，小巧可愛，裝零錢也裝福氣；12/15至明年1/4「發鴨福袋」限量登場，裡頭有角色周邊、祈福明信片與抽獎券，年末開袋就是在為新年加一道好運濾鏡。

（圖／品牌提供）

一手私藏世界紅茶的冬季限定「焙茶系列」，以京都焙茶（Hojicha）為靈感，焙茶葉經高溫翻炒，使茶湯呈現紅褐色，苦澀大幅降低，搭配炭焙烏龍的深沉茶氣，從第一口茶香到尾韻散開都柔和順口、香氣層層堆疊。

主打款「烏吉焙茶拿鐵」是茶味派的心頭好：焙茶與炭焙烏龍在杯中交錯，鮮奶一加入，茶乳立刻融在一起，濃郁卻不黏口，尾韻乾淨；偏奶控可選「烏焙焙奶」，多了奶粉堆疊出濃醇奶韻，再加Q彈琥珀茶凍，香、滑、嚼三種快樂一次滿足。

（圖／品牌提供）

另外，日出茶太則延續靜岡抹茶系列飲品，以更濃郁厚實的茶韻全面升級回歸，同步推出兩大全新配料「雙色抹茶紅豆Q湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」，集結濃郁抹茶、Q彈湯圓與綿密奶蓋三重風味相互融合，打造層次豐富的冬季抹茶饗宴。

（圖／品牌提供）

