冬天手摸不準衣服乾濕「穿上才知沒乾」 內行教1招判斷

冬季濕冷天氣，讓不少人收衣服時陷入「判斷困境」，難以確認衣服到底還有沒有濕氣。就有網友在社群平台吐槽，光靠手摸根本無法分辨衣服是乾是濕，直到穿上才「真相大白」。文章一出，就有不少過來人建議「用臉去蹭蹭看」、「用臉去感受蠻準的」。

這名網友近日在Threads發文表示，冬天收衣服時，經常會搞不清楚衣服究竟晾乾了沒，即便想用手摸來判斷，還是會疑惑到底是「濕濕的」還是「冰冰的」，等到實際穿上身，才會發現衣服仍是濕的，「我現在整個人都是衣服沒曬乾的味道！」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「哈哈哈哈，太真實」、「外面乾了結果有個角落是濕的」、「我都用聞的」、「冬天的每一個早上都在重複這個操作，恨濕濕牛仔褲」、「上次不知道在哪裡看到，人類的皮膚沒辦法判斷濕度，會判定成冰冰的，所以濕濕的跟冰冰的都是冰冰的」、「冬天收進來先交給除濕機半天，你會舒爽無比」、「不要相信手的觸感、多曬一天或乾脆拿去烘」。

也有人建議，「用臉去感受蠻準的」、「用臉去蹭蹭看，手摸不準，臉一蹭就知道乾濕了」、「可以用手指用力捏+搓一下，如果還沒乾手指搓起來會有濕濕的摩擦力」、「通常那種天氣，再晾也不會乾，直接用除濕機吹了」、「後來冬天都用除濕機+電風扇，不然每次冬天剛來要拿出來穿之前，都還要洗一次」、「我都用兩台電風扇吹+除濕機乾衣模式，穿起來冰冰的好討厭」。

還有人分享，「原來不是只有我有這樣的問題，我也是都用臉去蹭蹭看，然後還要檢查衣服的腋窩、褲子的褲襠有沒有乾」、「衣物碰人中，人中會告訴你答案」、「我之前看說，要把手放在衣服後面吹一口氣，如果那口氣能透過衣服，那就是乾了，如果不能感受到那口氣，就是濕的」、「我一律用吹風機掃過一遍，有點熱度比較好判斷乾了沒，沒乾就直接吹到乾，乾了穿起來也溫溫的很舒服」。

另外，台電曾指出，如果衣服晾不乾又沒有烘衣機，可嘗試將衣物放入紙袋中，再以吹風機吹乾，利用紙袋吸附濕氣，加速乾燥，但此方式僅適用於少量或小件衣物。

台電也說到，若想要更省電，在使用除濕機時，可以搭配電風扇或循環扇，帶動室內空氣流動，讓除濕效率更好，也要記得定期清洗或更換濾網，如果濾網上灰塵堆積，會讓進風量不足，不僅影響除濕能力，也增加危險，「除濕時關閉門窗，並將除濕機放在室內空氣流通處，才能讓除濕機發揮最大效能！」

