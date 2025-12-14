冬天手腳冰冷不用怕！醫揭6方法改善血液循環

生活中心／翁莉婷報導



隨著冬季來臨，受到東北季風影響，近日能逐漸感受到氣溫下降、空氣變冷的情況，不少民眾會靠增加衣物、注重進補、早睡來養生。中醫師王大元近日在臉書分享1則貼文，點出「4項」手腳冰冷原因，並建議民眾透過「調整食補」等方法促進血液循環。





冬季來臨半夜睡覺竟被凍醒！醫列4項引發「手腳冰冷」主因：多促進血液循環

長期久坐四肢冰冷的人可透過「各種運動」暖身。（圖／翻攝畫面）





近日天氣逐漸轉涼，中醫師王大元在臉書發文指出，許多人在冬天經常能感覺到「手腳冰冷」的原因如下：

一、長期抽煙。

尼古丁具有血管收縮的作用，導致血管變窄、皮膚灌流量減少而手腳冰冷。

二、心血管疾病、三高、糖尿病。

這類患者血管彈性不佳、脂肪沉積物使血管變窄、變硬，減少血液流動導致四肢冰冷麻木。

三、貧血。

體內紅血球、血紅素不足，血氧無法充滿全身，進而感到手腳寒冷。甲狀腺低下也會導致新陳代謝變慢而手腳冰冷。

四、雷諾氏症末梢冰冷。

由於血管痙攣引起血流減少，一般會出現在「手指、腳趾」，蒼白發紺並伴隨麻木、疼痛感，然而當血流再度恢復時，患處反而有潮紅灼熱的感覺。

醫師王大元建議民眾「少冰飲、多溫補」。（圖／翻攝畫面）





另外，中醫師王大元在文末也提醒民眾可透過「調整食補」達到改善效果，像「老薑」可以促進血液循環、「牛羊肉」補養氣血、「戴毛帽、圍脖、耳罩或穿著高領衣物」保暖頭頸、「穿長襪」減少末梢體溫流失、「睡前泡腳」等，都能有助於改善手腳冰冷。長期久坐導致四肢冰冷的人可「適度運動」，如慢跑、飛輪等，皆可促進血液循環。





