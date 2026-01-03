冬天手腳冰冷怎解決？4種改善方法助循環！

氣溫驟降，身體會優先保護心臟造，造成末梢血液循環較弱。（圖/Freepik)

許多人一到冬天就開始手腳冰冷，手腳冰冷其實不是單一原因造成，而是身體在「調節體溫」時所做的反應。想真正改善，必須先了解背後的生理機制。





手腳冰冷的主要原因

首先，手腳冰冷最常見的原因是「末梢血液循環較弱」。當氣溫降低，身體會優先保護心臟、腦部等重要器官，因此四肢血管收縮，血液較不容易流向手指、腳趾，導致溫度下降。





另一方面，女性更容易有手腳冰冷的困擾，除了體脂分布差異外，也與荷爾蒙變化有關。例如：月經前黃體素增加、甲狀腺功能偏低等，都可能讓基礎代謝下降，使身體減少產熱。

長期壓力、睡眠不足也可能讓交感神經過度亢奮，使血管處於收縮狀態。若再加上貧血、低血壓、末梢神經障礙等問題，手腳冰冷便會更明顯並且容易反覆發生。









改善手腳冰冷的方法

1.攝取溫熱性食材

飲食上可多攝取能協助代謝的蛋白質、好油脂與溫熱性食材，例如生薑、黑芝麻、堅果、全穀類。避免過度生冷的食物，因為容易降低體溫、影響消化。





2.規律運動

能提升心肺功能的活動，如快走、輕量肌力訓練，都能增加肌肉量，讓身體更能產生熱能。





3.改善末梢循環

日常可利用溫水泡腳、暖暖包、熱敷墊等方式幫助局部循環。也可以用指尖、足底按摩促進循環，但要避免力道過大。若你容易久坐，可設定每小時站起活動 2–3 分鐘，避免血液滯留。





4.調整生活與壓力

保持睡眠充足，能讓自律神經回到平衡狀態，改善血管過度收縮的情形。若長期感到焦慮，也可透過深呼吸、冥想，減少壓力性手腳冰冷。





運動是改善血液循環的絕佳方法。（圖/Freepik)

若手腳冰冷伴隨心悸、容易疲倦、月經異常、體重無故下降或上升，可能與甲狀腺機能、貧血或其他代謝問題相關，必須留意身體可能的疾病訊號，若症狀持續無改善，建議尋求專業醫師檢查。



