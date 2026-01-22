冬天手腳冰冷怎麼辦？中醫授「耳朵暖身術」回暖保溫：2分鐘就有效

冬季氣溫下降，不少人會出現手腳冰冷的困擾，即使衣物穿得再多仍感到寒冷。中醫指出，手腳冰冷多與「陽氣不足」有關，當氣血無法順利運行至四肢末梢時，身體的保暖能力便會下降。建議民眾可依自身體質進行調理，此外，也能透過簡單的「耳朵暖身術」促進血液循環，幫助快速提升體溫。







手腳冰冷與陽氣不足有關



宏怡中醫診所院長章晉瑋指出，手腳冰冷在中醫角度多與「陽氣不足」有關，氣血無法順暢流通至四肢末梢，導致保暖能力下降。臨床上常見4種體質，分別是陽虛、氣血不足、氣滯血瘀與寒濕內阻，各有不同症狀表現。

陽虛體質： 因體內陽氣不足，冬天外寒入侵時難以抵禦，常伴隨畏寒、夜尿頻多等症狀。

氣血不足： 因血液無法充養肢體，或氣虛推動無力，常見面色蒼白、頭暈心悸。

氣滯血瘀： 因壓力或久坐造成肝氣鬱結，症狀包括胸悶脅痛、情緒抑鬱、月經不調。

寒濕內阻：因脾胃虛弱生濕，導致肢體沉重、倦怠乏力，大便黏膩，舌苔厚膩。

章晉瑋進一步指出，手腳冰冷的族群有一定的共通性。女性因月經、產後或更年期消耗與激素波動，容易出現氣血不足或陽虛的情況；久坐的上班族因缺乏運動，氣血循環不佳，容易出現氣血不足的狀況；而年長者隨著腎氣與脾胃功能逐漸衰退，新陳代謝變慢，對寒冷的敏感度也明顯增加。

手腳冰冷需依體質調理



不同體質該如何調理？章晉瑋指出，中醫治療強調辨證論治，一般常見的溫補陽氣、活血散寒方式，如薑湯泡腳、艾灸關元穴，以及食用羊肉、紅棗等溫補食材，對陽虛與氣血不足者效果顯著，也能改善氣滯或寒濕造成的循環不暢。

若手腳冰冷症狀明顯，則須依個人體質使用對應的中藥方劑，例如以金匱腎氣丸調理陽虛、四物湯補血、柴胡疏肝散疏理氣滯、二陳湯化解寒濕。

在飲食調養方面，建議多攝取溫熱食材，如生薑、蔥白、羊肉、桂圓等，並避免冰冷飲食。藥膳如當歸生薑羊肉湯、黑糖薑母茶、薑黨參紅棗茶，皆有助於提升體溫。穴位調理方面，可透過艾灸關元、神闕、足三里，或按摩涌泉穴來促進氣血流通；日常生活中，睡前泡腳、規律運動，以及注意腹部、腰部與腳底保暖，有助於改善手腳冰冷。





「耳朵暖身術」2分鐘升溫



如何快速改善手腳冰冷？章晉瑋分享，耳朵穴位密集，與全身經絡相互連結，透過按摩可刺激神經反射。他建議可進行「耳朵暖身術」來促進血液循環，快速提升體溫，最快只需約2分鐘，就可以達到保暖升溫的效果。

以下為耳朵暖身術步驟：

先以拇指和食指輕捏同側耳垂，反覆揉壓數次後，向下輕拉數次，重複數回。 接著右手繞過後腦勺捏住耳尖往上提拉數十次，再換邊操作。 之後雙手沿著同一側耳廓上下推揉，每側持續約15～20秒 最後雙手掌心先互搓至發熱，再覆蓋耳朵，搓揉數10次。

章晉瑋提醒，手腳冰冷若源自陽虛或氣血不足，透過針灸、藥膳與生活調養，通常3～6個月即可提升基礎體溫，症狀明顯減輕。若能持續調理，改善效果更持久。反之，若生活習慣不佳，如久坐、過食生冷或壓力過大，症狀則容易復發。

