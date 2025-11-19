冬天手腳冰是警訊！醫囑應從「2關鍵」改善

生活中心/尤乃妍報導

一到冬天，許多人就被「手腳冰冷」困擾著:手像冰棒、腳像冰塊，晚上睡覺得先在被窩裡「預熱」半天才能睡著。有人以為這只是低溫的關係，其實在中醫的觀點中，手腳冰冷不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現。





冬天手腳冰冷不是氣溫惹的禍 醫揭「2大原因」是身體在求救！

手腳冰冷可以透過穴道按摩來改善。(圖/翻攝自馬光醫療網)

亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘在「馬光醫療網」說明，從中醫的角度來看，其實造成常常覺得手腳冰冷的狀況不外乎兩種：是陽氣不足，不管衣服怎麼穿都還是覺得冷的「虛證」，還是氣血受阻，循環不良導致氣血沒辦法輸送到手腳的「實證」。

虛證：身體太虛、陽氣不足，暖不起來

中醫認為「陽主溫煦、陰主滋潤」。當陽氣虛弱、推動無力時，陰血枯竭，造成手腳冰冷。常見表現包括手腳冰冷、怕冷怕風、臉色蒼白、精神疲倦、腰痠、腹瀉、容易頻尿、女生月經量少或經痛，這類人中醫治療以「溫陽補氣、養血通絡」為原則。

虛症日常調養小撇步

飲食：多吃溫熱性食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗、牛肉。最忌冷飲、冰品、生菜沙拉都會讓陽氣受傷。

保暖：尤其注意腹、腰、腳底保溫。

多補充溫熱性食物可以減少手腳冰冷情況。(圖/翻攝自馬光醫療網)





實證：氣血受阻、鬱熱內閉，通不出去

有些人體內燥熱但手腳發冷。這是由於陽氣被困在體內，無法出到末梢而造成手腳冷。這類患者多半壓力大、情緒緊繃，久坐少動， 再加上飲食厚膩、熬夜失眠，就容易導致外冷內熱、手腳冰冷卻怕熱、胸悶煩躁的矛盾狀況。常見表現包含手腳冰冷但怕熱、容易煩躁、口乾口苦、便秘、胸悶、情緒壓力大、易緊張焦慮、舌紅苔黃、脈數，治療上以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，幫助氣血暢行，使鬱熱得洩、寒象自解。

實證日常調養建議

1.調情志：學會放鬆，深呼吸、散步、聽音樂都是幫助理氣的好方法。

2.運動：每天30分鐘有氧運動，促進氣血循環。

