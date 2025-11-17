隨著立冬過後、氣溫愈來愈低，11月下旬將迎來「小雪」節氣，溫度還將往下探。中部38歲的吳小姐是名上班族，外表秀氣、身材纖細，她從小就體力較差且手腳容易冷冰冰，冬天一到更是冷到穿再多也不夠，朋友戲稱她是「現代林黛玉」。近幾年一到冬天她感覺症狀更嚴重，決定求助中醫。

經過中醫及藥膳調理體質後，再回診時，她開心跟醫師分享現在手腳比較溫暖，體力也好很多，覺得立冬補冬後真的可以好好過冬。

「現代林黛玉」體質是脾腎陽虛

衛福部台中醫院中醫科醫師鄭惟仁指出，吳小姐是屬於「脾腎陽虛」體質，氣血循環較差，手腳容易冰冷，體力也比較弱。他除了開立溫補脾腎、補氣養血的中藥方，也建議她平時多吃一些溫和藥膳幫助調理，增加療效。

鄭惟仁醫師說，立冬是冬季的第一個節氣，也是人體準備儲存能量、抵抗寒氣的時機。古代人冬天辛勞過後，會藉由食補犒賞自己，但現代人飲食豐富、營養不缺，若補得太猛，反而會「補過頭」。他建議一般人選擇溫和型藥膳進補就好，例如：

四神湯：屬於「平補」，健脾利濕、溫和不燥。

何首烏雞湯：屬於「平補」，補氣養血、適合氣血虛弱者。

蘿蔔排骨湯：屬於「涼補」，適合腸胃功能較弱者。

連續服藥兩個月後，吳小姐手腳明顯變暖、精神也變好，覺得「補冬」真的讓身體更好了。

進補前先了解體質，3種藥膳對症進補不傷身

鄭惟仁醫師說明，市面上常見的藥膳大致可分為3類：

溫補型

例如十全大補湯，藥性溫燥、補氣血力強，適合寒性體質的人食用，但正在發燒、感冒或代謝性疾病患者不宜食用。

平補型

像四神湯，因為藥材溫和，對腸胃還有調理作用，一般人包括老人小孩，或消化不良的民眾都可以使用；何首烏、靈芝，溫和不刺激，也適合大多數人。

涼補型

以蘿蔔排骨湯、苦瓜排骨湯為代表，適合體質偏熱、容易上火者。

寒流一到，許多人喜歡吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞暖身。鄭惟仁醫師提醒，一般人適量攝取是可以的，這些屬於「溫補藥膳」，雖然能快速暖身，但油脂多、營養及熱量高，若是肥胖、高血脂患者吃太多，反而會讓身體負擔變大，恐加重疾病症狀。

建議這類族群可改吃清淡、溫和的平補藥膳，避免補過頭，不健康還傷身。想吃補前，最好先了解自己的體質，不確定時可先詢問中醫師。

天氣變冷了！4族群要特別小心「入冬保暖」

鄭惟仁醫師特別提醒，天氣變冷後，不僅要注意飲食，有些疾病在冬天要特別注意：

高血壓、心腦血管疾病：氣溫降低會讓血管收縮，血壓容易上升，記得定時量血壓、按時吃藥，避免疾病發作，降低中風或心肌梗塞風險。

呼吸道疾病：冷空氣會刺激氣管，容易加重鼻過敏或誘發氣喘，天冷出門時可戴口罩保暖、避免吸入冷空氣導致發病。

長輩筋骨僵硬：天冷易讓筋骨僵硬，長輩容易發生走路不順跌倒，建議天冷出門前先做一些暖身動作再出門，避免跌倒骨折風險。

情緒低落、冬季憂鬱：日照減少，情緒容易波動，秋冬也是憂鬱症等精神疾病患者發病高峰期。若正在服用抗憂鬱藥物等身心科藥物，千萬不要自行隨意停藥，可多到戶外多曬太陽、維持規律作息，讓自己情緒平穩健康過好冬。



原文引自：冬天手腳冷到睡不著？醫推3款家裡簡單煮藥膳，暖身養氣好過冬