冬天手腳變冰棒？中醫推4食物暖身補腎

明天（22 日）將迎來二十四節氣中的「小雪」，也代表著天氣將會越來越冷，許多人趁著冬天進補，喝熱湯讓身體暖起來。澄品中醫在臉書粉專提醒，這個時候其實已經進入「身體需要被溫補」的階段，如果能順著節氣調整飲食，不只能提升免疫力、改善循環，還能在寒冬真正來臨前，把身體底子先打好一層「防護罩」。中醫強調，小雪養生的核心概念就是3件事「補腎陽、強抵抗、潤乾燥」，也因此吃對食物比一味進補更重要。





冬天一來手腳秒變冰棒？中醫列「4大必吃食物」補腎暖身一次搞定

黑色食物能強化腎氣、打穩根基，也有助提升抵抗力。（圖／翻攝自臉書澄品中醫）

醫師點出，小雪時期的飲食可以從4大類著手。首先是「黑色食物」，像黑豆、黑木耳、黑芝麻都是中醫眼中的「補腎好幫手」，能強化腎氣、打穩根基，也有助提升抵抗力；第2類是「溫補食材」，包括羊肉、牛肉、栗子、核桃等，能溫暖身體、補腎陽，特別適合手腳冰冷、容易畏寒的人。第3類則是「潤燥系食材」，像梨、白蘿蔔、蜂蜜，可入菜或煮水喝，能滋陰潤燥，對於乾咳、喉嚨卡卡或皮膚癢的人特別有幫助；最後是「根莖類」，山藥、蓮藕、胡蘿蔔不只好消化，還能溫和補氣，協助身體更有力氣面對日漸增強的寒氣。

面對小雪時期保持充足睡眠也能幫助氣血運作更順暢。（示意圖非關本新聞／取自Pexels）

除了吃得對，中醫也提醒幾個小雪時期的生活小提醒：3餐要規律，避免辛辣、油膩、生冷食物，以免增加身體負擔；平常多喝溫水、保持充足睡眠，也能幫助氣血運作更順暢。醫師形容，冬季的身體就像在「秘密儲備能量」，只要順應節氣、搭配正確的飲食與生活作息，氣血會自然變得穩定，不只能避免冬天動不動就感冒，也能讓整個冬天更有精神、不那麼怕冷。

原文出處：冬天一來手腳秒變冰棒？中醫列「4大必吃食物」補腎暖身一次搞定

