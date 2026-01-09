



冬季氣溫下降，不少民眾因搬家、解尿困難或反覆咳嗽後，出現鼠蹊部悶脹或疼痛不適的情形，往往以為只是拉傷而忽略就醫。對此，中壢天祥醫院泌尿科醫師徐振鴻提醒，這類症狀有可能與「疝氣」有關，若未及早評估處理，恐隨時間惡化，增加後續治療風險。

徐醫師指出，疝氣多為結構性問題，常發生於鼠蹊部等腹壁相對薄弱的位置。初期症狀並不明顯，可能僅在搬重物、久站或用力咳嗽時，出現悶脹、卡卡的感覺，因此容易被忽略。隨著時間推移，若腹腔內壓力持續增加，腸道可能經由缺口滑出，進而造成疼痛加劇，甚至出現腸道受壓迫而缺血的情況。

廣告 廣告

臨床上，醫師會透過理學檢查進行初步評估，必要時搭配超音波檢查，觀察缺口位置與大小，以及是否已有腸道滑出情形，作為判斷後續處置方式的重要依據。徐醫師說明，症狀輕微者可先追蹤觀察並「穿戴疝氣帶及改善生活習慣」避免增加腹壓；若疼痛反覆、腫塊明顯或無法回推，則需進一步評估是否需進行手術治療。

徐醫師提醒，若民眾在冬季出現鼠蹊部反覆不適、搬重物或咳嗽時疼痛加重，甚至站立時出現鼓起的腫塊，建議儘早就醫檢查。及早評估與處理，通常能降低手術複雜度，也有助於縮短恢復時間，守住日常生活品質。

更多新聞推薦

● 冬天搬重物後鼠蹊部疼痛別輕忽 醫提醒：恐是疝氣警訊