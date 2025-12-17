冬天收衣服穿上崩潰「是濕的」 內行人：用臉感受更準

冬天收衣服時難以判斷衣服是否已經乾透，有網友描述自己冬天判斷衣物是否曬乾的內心掙扎過程，一度認為「只是冰冰的吧？」最後決定收進來，沒想到要穿時才驚覺根本還是濕的，貼文大量網友共鳴。

原PO在Threads上發文寫下，「冬天收衣服：乾了吧？乾了嗎？乾乾的吧？ㄟ？濕濕的？還是這是冰冰的？冰的吧？好收進來。」結果要穿的時候驚覺根本還是濕的，當場崩潰爆粗口，無奈表示，「我現在整個人都是衣服沒曬乾的味道」。貼文引發討論。

不少網友紛紛留言，「活了幾十年還是被衣服虛晃了一招」、「哈哈哈哈，太真實」、「上次不知道在哪裡看到人類的皮膚沒辦法判斷濕度，所以會判定成冰冰的，所以濕濕的跟冰冰的都是冰冰的」、「放兩天後 一定乾了，穿上後，它X的還是濕的，都放兩天了」。

也有內行人給出建議，「用臉去蹭蹭看，手摸不準，臉一蹭就知道乾濕了」、「用臉去感受蠻準的」、「可以用手指用力捏+搓一下，如果還沒乾手指搓起來會有濕濕的摩擦力」、「冬天收進來先交給除濕機半天，你會舒爽無比」、「我之前看說，要把手放在衣服後面吹一口氣，如果那口氣能透過衣服，那就是乾了，如果不能感受到那口氣，就是濕的」、「我一律用吹風機掃過一遍，有點熱度比較好判斷乾了沒，沒乾就直接吹到乾，乾了穿起來也溫溫的很舒服」、「不要相信手的觸感，多曬一天或乾脆拿去烘」。

