冬天新寵「Earflap 護耳帽」推薦！流行趨勢、明星示範與入手重點一次看

2026冬季流行風向又變了！潮流指標 G-Dragon 權志龍悄悄點名了接下來的大熱單品——Earflap 護耳帽。就連 Cortis 成員嚴成玹、BLACKPINK Jennie 等一票 fashion icon 也搶著上身示範，直接把它推到話題中心。Earflap 護耳帽的原型就是源自俄羅斯傳統的 Ushanka 獵人帽，早期為了抵禦極地嚴寒，如今被時尚圈重新演繹，它最迷人的就是那兩片 earflap，讓臉型看起來更有層次，拍照也特別有記憶點；功能上又能真的護住耳朵，對冬天騎車或日常通勤族超友善。



護耳帽挑選重點，怎麼挑才不踩雷？

1）護耳片長度要看臉型

Earflap 不是越大片越好。圓臉建議選護耳片偏短、可綁在頭頂的款式，視覺才不會把臉再拉寬；長臉則適合稍長的護耳設計，能增加橫向層次、比例更平衡。

2）材質決定質感與季節感

編織羊毛/喀什米爾：最安全、親膚又透氣，適合台灣冬天日常。

人造皮草：保暖度高但要注意克重，太厚容易悶與顯老。

尼龍機能布：適合戶外與旅行移動族，但要挑內裡有起毛的才夠暖。

3）內裡比外層更重要

一定要看是否有柔軟起毛內裡，直接影響刺不刺膚、會不會流汗。化纖內裡太滑，久戴反而不舒服。

4）帽型要貼頭、不壓頂

試戴時注意：低頭不會滑動、 不過度壓扁髮型、 頭頂要有自然弧度太扁的款式很容易有「施工帽既視感」。

5）顏色與穿搭連動

第一次入手最推：黑、灰、米白、駝色；亮色款（薄荷藍、粉色）要確認衣櫃有2–3件能搭的外套再買。

Earflap 護耳帽 圖片來源：IG@surfinyou、IG@s_hyun_e_e

2026 必收護耳帽推薦

護耳帽推薦：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典LOGO護耳毛帽，NT$2,190

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 Logo 護耳毛帽是很多韓妞冬季首選！淺灰色編織溫柔有質感，正面小小的品牌織標點綴就超有記憶點。它的護耳片做得比較俐落，戴起來不會把臉型壓扁，搭配帽T、羽絨外套或長大衣都很合理，還能用綁帶調整鬆緊，保暖度跟造型感一次到位。

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 Logo 護耳毛帽是很多韓妞冬季首選 圖片來源：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD

護耳帽推薦：adidas Originals CNY 毛帽，NT$1,690

想要一頂一戴上就很有存在感的護耳帽，這款 adidas Originals 新推出的新年限定 CNY 毛帽真的超可以～毛茸茸的質感本身就很吸睛，搭配農曆新年系列的設計細節，多了一點節慶感又不會太浮誇。長版護耳垂下來的線條很修飾臉型，隨便搭素色上衣或毛毛外套就很有街頭感，拍照也特別搶眼。保暖度在線，騎車或冷天出門都實用，價格也很親民，想跟上 Earflap 趨勢、又想要一點潮流亮點的話，選它真的不會無聊，戴出去就是焦點款。

這款 adidas Originals 新推出的新年限定 CNY 毛帽真的超可以 圖片來源：adidas Originals

護耳帽推薦：Rockfish Weatherwear 護耳帽，約NT$536

想要一秒擁有韓系軟萌氛圍，Rockfish Weatherwear 護耳帽先收。整體是針織搭配柔軟毛毛內襯，包住耳朵的瞬間就很有安全感，看起來溫柔又乾淨。綁帶設計讓帽型更貼頭，戴起來不會亂跑，整個人會自帶「冬日乖乖感」。價格約 NT$536 非常親民，很適合第一次嘗試 Earflap 護耳帽的人入手，日常出門、拍照都很上相，想走低調可愛路線選它完全不踩雷。

Rockfish Weatherwear 護耳帽先收 圖片來源：Rockfish

