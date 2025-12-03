冬天日出時間晚 摸黑晨運 民盼澄清湖熱點 增加照明

高雄晨運民眾反映，澄清湖風景區照明設備不足，容易撞上施工護欄或三角錐，非常危險。（洪浩軒攝）

高雄澄清湖風景區7月由高市府接管後，愈來愈多民眾入園運動休憩，但有晨運民眾反映，由於入冬日出時間晚、光線不足，容易撞上施工護欄或三角錐而發生危險，希望相關單位改善，議員也要求加強園區晨運熱點照明。對此，高市府工務局表示，未將施工區域區隔屬工程單位疏失，後續將實施改善作為。

澄清湖風景區樹木林立、同時擁有美麗湖景，是民眾運動休憩熱點，每天清晨4、5點就有許多民眾進入園區晨運，不過，目前內部正在施作許多工程，加上冬季到來，日出時間延後，常有民眾在運動過程中，因光線不足差點撞上工程護欄、三角錐。

胡姓民眾表示，包括圓山木棧道在內，共有多處同時施工，雖然工區周邊圍有三角錐及護欄，但因照明不足，尤其入冬後光線昏暗，一不小心就會撞上工區圍欄，非常危險，希望相關單位可以加強警示或照明設備，避免人員受傷。

高市議員李雅靜表示，澄清湖風景區是許多市民每天使用的運動場域，既然市府已經接管，就必須展現管理責任，而不是只做表面工程，連最基本的安全與照明都出現明顯疏漏。她要求工務局立即全面檢視園區照明與施工警示設施，避免民眾在清晨光線不足時「摸黑運動、還要閃避施工物」。

對此，工務局新工處表示，民眾反映施工警示燈不足之處，是新工處辦理步道改善工程，但PC鋪面剛澆置完成，尚未開放民眾使用，但未將施工區域與正常使用範圍區隔，導致民眾誤闖工區，屬工程單位疏失，後續會加強圍設，避免發生危險。公園處也承諾，將派員到場視察，盤點園區照明不足區域，研議實施改善工程。