冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定

最近不少人都有同樣感受，天氣轉冷後早上特別難起床，還會覺得一陣發寒。（示意圖／Pexels）





清晨鬧鐘響起卻怎麼樣都起不來？最近不少人都有同樣感受，天氣轉冷後早上特別難起床，還會覺得一陣發寒。就有醫師說，這不是怕冷，只是人體在啟動原廠模式。

天氣逐漸變冷，讓人每天起床都忍不住想要多睡一點，很多人有同樣困擾，就是早上的時候很難醒來，而且還會覺得冷，到底為什麼會這樣，就有醫師解釋。

但不是單純怕冷，而是人體在冬季的時候，自動啟動的原廠設定。在低溫的時候，人的血流會集中到心臟肺、部腦部等核心部位，之後身體就會產熱維持內部溫度，因此清晨的時候常常會讓人覺得精神不濟。

更多東森新聞報導

醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上

日本福島食品取消100%查驗 食藥署長：持續把關

東森深度周報／紅肉致癌？吃肉血壓高？ 破解肉品迷思 聰明吃肉不怕胖

