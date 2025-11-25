冬天早上起不來？醫揭「5大原因」 出現這些狀況快去看醫生

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天一到，很多病人都在門診說：「醫生，我最近早上好難醒，很怕冷？」重症醫師黃軒指出，老實說，大部分情況根本不是「你怕冷」，而是你的身體，對於冬天 的冷氣，非常認真在執行我們生命的「原廠設定」！從血管到荷爾蒙，從體溫到大腦波，一到冷天，就集體嘗試恢復了原厰設定！

氣溫一降 你血管先「縮到不想理你」

人在受冷時，最先啟動的是 周邊血管收縮。皮膚、手腳的血管迅速縮小，讓血流往身體核心（心臟、肺、腦）集中，這是人體保住核心溫度的第一道防線。

廣告 廣告

「周邊血管收縮＋顫抖產熱」這是人類面對寒冷的基本反應。 冷環境下，不只是血管，連棕色脂肪、肌肉、心血管系統都會，一起往上場，這些生理反應，就是用不同方式幫你「省熱＋生熱」，因為這種模式，你身體自然比較適合「活下來」，這個時候，反應的結果在行為上：你就不會一早上就會有精神抖擻，想去上班的。白話文就是，冬天早上你整個人懶洋洋，這是正常生理現象。身體把熱量，先拿去內在身體「保溫」你沒那麼多餘力，立刻跳下起床了！

為何冬天特別想賴床？

真正決定你醒不醒得來的，不是鬧鐘，是生理時鐘＋褪黑激素(Melatonin)。褪黑激素在「黑暗」的時候分泌，在「光照」下降低。冬天夜長日短，黑的時間拉長，褪黑激素分泌的「時間軸」也跟著拉長。季節節律研究就發現，冬天晚上，褪黑激素分泌時間，比夏天更長，這是動物感知季節變化的重要訊號。

在人類身上，也看到類似現象。一項在北歐做的研究，連續一年量光照與褪黑激素，結果發現，冬天清晨7點的褪黑激素濃度，明顯比夏天高；換句話說，冬天同一個時間，你的大腦「還覺得是夜班」！

其他動物實驗也顯示，不同器官的褪黑激素分泌有季節高峰，冬天往往都是melatonin分泌量最高的季節之一。

不是只有「冷」在害你 睡眠慣性也在扯你的後腿

即使溫度剛剛好，你一醒來那段迷迷糊糊、腦袋像當機的感覺，在睡眠醫學裡有一個專有名詞：睡眠慣性（sleep inertia）。

研究顯示，剛醒來的那一段時間，注意力、反應速度、工作記憶都明顯下降，這種「剛醒來的笨笨狀態」可以持續15分鐘到一小時以上。

有趣的是，日本一項研究把「貪睡按鈕（snooze）」拿來做實驗，結果發現，一直按貪睡的人，睡眠慣性反而拖更久——因為大腦被迫在短時間內「醒一下又睡回去」好幾輪，就像電腦一直被你強制關機重開，開機時間只會越拖越長。

冬天起床慢，到底是病？還是正常？

如果你只是冬天早上比較難醒、會想賴床；起來後活動一下、曬曬太陽就慢慢清醒；白天精神大致還可以。那多半是正常的生理反應＋生活型態配合得不好。相反地，如果出現這些情況，就要特別留意：

1、冬天以外的季節，也嚴重不起床

2、白天常常昏昏欲睡、開會開車都快撐不住，常常在「度辜」

3、睡很久還是覺得完全沒恢復

4、合併打呼很大聲、呼吸中止、情緒暴躁、頭痛

以上情況，那就可能不是單純「冬季懶散」，而是要思考 睡眠呼吸中止、憂鬱症、甲狀腺問題、作息混亂 等其他心肺疾病因素了。

起床慢 不代表你很懶

1、冷天起不來，先不要責怪自己：這是人體為了保暖與節能，啟動的古老生存機制

2、冬天清晨的褪黑激素(melatonin)本來就比較高：大腦真的「比較覺得還是晚上睡眠時間

3、睡眠慣性，是一個真實存在的生理狀態，不是你矯情：剛醒來的那30分鐘，大腦就是硬體性能受限你起不來

4、一直按貪睡，只會讓你更糊：貪睡鬧鐘→重複被粗暴叫醒→睡眠慣性更黏人

5、當「起床難」變成「整天都醒不過來」，一直反覆的在「度辜」，你就應該看醫生：因為那有可能，已經不是冬天季節問題，而是你有疾病在敲門

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·鬧鐘響按貪睡鍵再睡5分鐘？ 精神科醫示警「4大隱藏危害」：記憶、自信心都受影響

·天冷起不來的你…其實比較不容易猝死 專家：「多躺1分鐘」反而能保命