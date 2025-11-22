冬天旺季無法營業！知本內溫泉水量銳減 業者懷疑地熱工程造成
〔記者劉人瑋／台東報導〕氣溫下降、溫泉逐漸熱門，偏偏近來卻有溫泉業者無水可用。台東知本內溫泉傳出溫泉水位下降、水流變小不足以供應營業，甚至有業者因此乾脆歇業，業者懷疑是地熱工程鑿井使然，而縣府則認為，比較有可能是警光山莊造成井噴、水位下降，仍未能確切找出原因。
知本內溫泉地區近2個月來有溫泉業者發現溫泉水量變小，業者表示，自從鄰近的地熱發電工程進行後即是如此，由於先前在金崙的地熱工程造成附近無溫泉可用，因此也懷疑又是相同原因造成。
業者稱，自己的溫泉井僅有170到200米左右、相對較淺，附近3、4家業者有部分同為淺井，也大受影響，「都是累積了一晚的壓力，一天只冒了一次濃煙就再也沒有水壓」，但如東台溫泉的井深約350米即不受影響，「現在一天出水2噸，「夠自己一家洗澡、游泳，但要營業卻不可能，客人會洗到一半就沒水，或是只能接客個位數」。
財經處調查後認為，地熱鑿井工程仍照進度進行、並未井噴，倒是再往山下方向的警光山莊鑿井工程井噴才較有可能因大量水壓釋放，造成水量下降才使水量變弱。目前警方尚未回應，然業者則表示，兩者相距過遠，「一個在白玉瀑布、還要翻過一座山，另一個則在自家旁邊」，認為水脈也不同。
而鑿井業者則表示，自己只是清洗警光山莊的溫泉井、去除累積的碳酸鈣，井噴問題也處理好卻一樣缺水，不會是自己的問題，而且水脈又不一樣。但地下水文複雜，沒有更科學調查下，各方各說各話。
