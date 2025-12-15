冬天易胖？專家揭減肥關鍵竟是「開暖氣」：讓大腦以為春天來了

[Newtalk新聞] 寒流來襲氣溫驟降，不少民眾發現冬天食慾大增，體重也跟著失控。若想避免脂肪囤積，反而可在冬天利用只要一個簡單動作「調整環境溫度並維持在20至25度左右，就能欺騙大腦以為春天來了，」進而抑制食慾並降低心血管風險。減重專家蕭捷健指出，這招不僅能瘦身，還能預防中風。





蕭捷健說明，面對寒流身體會有生存機制，室溫低於18度彷彿內心OS喊著「老闆，冰河時期來了快囤脂肪啊」，若想瘦身就得先讓大腦覺得春天來了。這動作只需一秒，卻能阻止冬天體重暴衝，關鍵就在於開啟暖氣。他觀察到許多長輩家中明明有冷暖氣機，卻視暖氣按鈕如核彈發射鈕，深怕電費暴增，殊不知不開暖氣其實是在養肉。

蕭捷健表示，研究證實只要將臥室溫度維持在20至25度左右，就能「降低26%的中風風險」；若是長期「將室溫保持在18度以上」，更能讓高血壓的發生機率直接砍半50%。他更引述慶應義塾大學伊香賀俊治教授發現指出，室溫每比18度降低1度，大腦的血管年齡就會老化2歲。根據WHO公告建議，「室溫18度是人類的保命線」，同時也是胖瘦分水嶺。





如果房間低於18度，身體會進入一種「餓死鬼投胎模式」。蕭捷健指出，大腦裡的原始人會因寒冷而醒過來，誤以為冰河時期來臨，為了存活會發出緊急廣播要求儲存脂肪，導致人體不自覺增加13%的熱量攝取。這並非意志力薄弱，而是大腦覺得身體快不行了。他舉例，冷氣團來襲時沒人會想吃凱薩沙拉，反而會想吃麻辣鍋或鹹酥雞這類高熱量食物，結果「瘦瘦針都白打了」。





「太冷會水腫」以及造成「高血壓」。蕭捷健進一步強調，因為天冷讓人想吃重口味，鈉含量過高導致水分排不掉，加上低溫造成血管收縮變窄，整個人就像一顆灌水的氣球。他形容這狀態不是胖，而是「變成了一顆行走的高血壓水球」，這也是為何冬天心肌梗塞與中風等緊急心血管疾病會大幅增加的原因。





蕭捷健建議，去外面上一堂健身教練課的費用遠高於開一整晚暖氣的電費。只要把溫度調到23度，大腦就會覺得春天來了而不用存脂肪。他呼籲民眾買個溫度計，只要看到18這個數字以下，不要猶豫，拿起遙控器，「就像鋼鐵人啟動裝甲一樣，逼！把暖氣給它開下去」。

