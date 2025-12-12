冬天是耳鳴好發季節…如何緩解？中醫：5大體質、對應處方一次看懂

冬天氣溫驟降、血管收縮，讓耳鳴成為冬季常見困擾；若症狀突然加重，應及早就醫。（圖片來源／freepik）

冬季氣溫驟降、早晚溫差拉大，不少民眾反映耳邊突然「嗡嗡作響」，甚至晚上難以入睡。初鳴堂中醫診所中醫師林庭竹指出，冬天確實是耳鳴的高峰期，原因與「血管收縮、循環變差」、以及「感冒與過敏增加」密切相關。對慢性病患者、三高族群、免疫疾病患者而言，這樣的季節變化尤為明顯。

除了天氣因素，中醫也認為耳朵與經絡緊密相連，中醫經絡中穿過耳部的穴位包括三焦經、小腸經、膽經等，涉及範圍廣，一旦肝膽火旺、痰濕上擾耳竅、陰虛火旺或氣血虛衰，都可能影響耳內循環與氣血供應，形成耳鳴。

耳鳴為什麼會發生？從外耳到大腦任何一處失衡都可能引發

耳鳴並非單一疾病，而是一個「症狀」。林庭竹中醫師說，只要耳朵到大腦的傳音路徑中任何部位出現問題，都可能引發耳鳴。路徑包含：

1. 外耳：耳道阻塞、耳垢堆積

2. 中耳：中耳炎、耳硬化症

3. 內耳：前庭功能異常、梅尼爾氏症

4. 聽神經：神經受損、突發性耳聾

5. 大腦皮質：處理聲音路徑失衡

耳鳴的聲音有高音、低音之分，可能是連續、間歇，或在夜晚特別明顯，也有人在運動、姿勢改變時症狀加重。臨床統計顯示，約九成耳鳴患者同時伴隨不同程度的聽力下降，因此若耳鳴突然加劇、持續不退，應立即就醫檢查，以排除突發性耳聾、鼻咽癌、藥物毒性等重大疾病。

常見誘因：壓力、失眠、感冒、長時間戴耳機都可能造成

林庭竹分享，門診最常見的耳鳴原因包括：

1. 外傷（如打耳光、爆震）

2. 上呼吸道感染、鼻塞、鼻竇炎

3. 焦慮、壓力大、長期失眠

4. 自發性原因不明耳鳴

5. 長期暴露噪音、戴耳機時間過長

6. 自體免疫疾病

7. 代謝疾病（三高、糖尿病）

8. 內分泌失調（更年期常見）

因此，耳鳴的治療不只針對耳朵，而是評估全身狀態。若伴隨感冒或過敏，應先處理鼻子與喉部的發炎；慢性病患者則需落實定期追蹤。有噪音暴露、高音量耳機使用習慣者，更要避免長時間刺激耳部。

醫師也提醒，「壓力、緊繃與睡眠不足」是耳鳴的重要加重因素。適度運動、規律作息、身心放鬆，都有助改善耳部循環。

中醫如何分類耳鳴？5大體質、對應治療解析

中醫將耳鳴依「病因、體質」分成不同類型，治療上使用不同方藥，搭配調整生活習慣，使耳部循環恢復。

1. 肝膽濕熱型耳鳴

常見族群與症狀

．感冒、過敏性鼻炎、鼻竇炎引起

．伴有耳悶、頭重、口苦、胸悶

．有時因鼻黏膜腫脹、耳咽管不通造成

中藥：荊芥連翹湯加蒼耳散

此類型重在清熱解毒、疏風通竅，以改善感染與鼻塞導致的耳鳴。

2. 少陽熱型耳鳴

常見情境

．游泳、耳朵進水後出現耳鳴

．耳內濕熱滯留

．耳朵癢、聽不清楚、耳悶感

中藥：小柴胡湯加減

調整少陽半表半裡之氣機，使身體重新達到平衡。

3. 痰濕型耳鳴（代謝疾病型）

常見族群

．三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）

．更年期代謝失調

．梅尼爾氏症患者

症狀

．頭暈、耳脹、胸悶

．身體沉重、倦怠

中藥：半夏白朮天麻湯加減

重在健脾化痰、改善內耳循環。

4. 腎陰虛型耳鳴（年齡與過勞型）

常見族群

．中老年人、更年期後女性

．長期熬夜、壓力大、過勞者

症狀

．耳鳴如蟬、潮熱、口乾

．腰膝痠軟、失眠、心煩

中藥：杞菊地黃丸加減

補腎養陰、滋補內耳循環，也是臨床最常見的處方之一。

5. 氣血虛型耳鳴

常見族群

．女性月經前後

．重度疲倦、營養不良者

．聽神經受損後的恢復期

症狀

．耳鳴忽大忽小

．面色偏白、心悸、頭暈

中藥：益氣聰明湯加減

補氣養血、增強耳部氣血供應。

改善耳鳴可從自我保養做起：穴位按摩促循環

林庭竹強調，「改善耳鳴的核心，就是恢復耳周與後頸的氣血循環。」每天早、晚花 3–5 分鐘按摩，可作為保養。

按摩方式

1. 雙手搓熱

2. 用掌心從耳前 → 耳上方 → 耳後 → 耳下方向環繞按摩

3. 每天早晚各 100 下

4. 手部穴位依序按壓 每個穴位 30 下

常用穴位

．風池：枕骨下凹陷處，有助改善頭部循環

．天柱：後頸髮際線下，放鬆頸部肌肉

．耳門、聽宮、聽會：耳洞前方三個治耳鳴要穴

．翳風：耳垂後凹陷處，改善耳部氣血

．外關：手腕上三橫指，疏通三焦經

．中渚：第四、五掌骨之間，助於疏利耳部經絡

持續按摩可改善耳周循環，對壓力型、循環型耳鳴效果尤其明顯。

中醫師提醒：持續性或突發性耳鳴應儘速就醫

林庭竹表示，若耳鳴屬於短暫或輕度，多半與循環、壓力或鼻過敏有關；但若症狀出現異常變化，就必須提高警覺，及早就醫。

「像是耳鳴突然變大聲，或只有單側特別明顯；聽力在短時間內明顯下降；伴隨頭暈、走路不穩、噁心等神經症狀；夜晚耳鳴加劇影響睡眠；或本身有癌症家族史、最近出現不明原因的鼻咽部不適等，都可能是較嚴重疾病的警訊。」透過及早檢查，可及時排除重大疾病，也提高治療成效與恢復機會。

冬季耳鳴高發，不只因為寒冷，也與體質、循環、壓力與生活習慣息息相關。透過辨識症型、治療原發疾病、改善作息、避免噪音與過度用耳，再配合中醫調理與穴位按摩，多數患者都能逐步緩解。若症狀突然惡化，則需儘速就醫，才能保障聽力健康。

