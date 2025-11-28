冬天晾衣難乾又好臭？主婦妙招：暖風扇被單

主婦DIY「烘衣帳」，號稱90分鐘就能烘乾，還不會臭。（圖／東森新聞）





各地周末氣溫回升，但下周天氣又要轉濕冷，衣服晾在室外，老是晾不乾，移到室內，晾了好幾天卻有潮濕霉味，摸起來濕濕黏黏。就有主婦分享DIY「烘衣帳」，號稱只要暖風扇或暖風機，加上一條被單，90分鐘就能烘乾，還不會臭。

家裡沒地方擺烘衣機，衣服卻老是晾不乾，晾完還有潮濕悶臭味，DIY「烘衣帳」兩大惱人痛點一次解決，真有那麼神嗎？

家事專家鄒潔安：「像這個做法呢，其實他利用了幾個原理。如果說我們蓋了被單，被單是乾的，它也會吸收一點濕氣，我們下頭放了暖風扇，是利用在被單之內，讓空氣循環，達到乾燥的效果。」

專家分析，用類似「烘衣袋」原理，將熱氣鎖在晾衣架周圍，加速衣物乾燥，熱度夠確實能乾，也不會臭。而我們現在就來實測，一條全濕的毛巾跟一條微濕的毛巾，放進去吹 15 分鐘，效果會是如何。

全濕毛巾效果不大，建議如果要這樣烘，電暖扇效率比暖風機好。另外，衣服要平整，掛的時候間隔一拳頭，才比較會乾。跟傳統烘衣比起來，有比較省電嗎？

家事專家鄒潔安：「它不會比洗脫烘省電，但乾燥度會比洗脫烘好一些。傳統烘衣機比較費電，因為現在洗脫烘都會強調能省電，都是一級二級。」

專家點出，洗脫烘要烘到全乾確實要花多點時間，傳統烘衣機也比較耗電。拯救晾不乾、臭濕衣，DIY「烘衣帳」用對方法，或許能讓冬天煩惱少掉一半。

