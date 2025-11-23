冬天更想賴床？ 醫解答「不是懶、怕冷」：身體正恢復原廠設定

黃軒表示，冬天更容易起不來是正常現象。 （示意圖／unsplash）

冬天更容易賴床是懶、怕冷或生病嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒解釋，冬季清晨很難醒，可能不只是單純怕冷，而是身體在啟動「生命的原廠設定」，從血管、荷爾蒙、從體溫到大腦波，優先處理「保溫模式」，才會讓人沒有餘力快速起床。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」撰文道，人在受冷時，最先啟動的是周邊血管收縮，皮膚、手腳的血管迅速縮小，讓血流往心臟、肺、腦集中，棕色脂肪、肌肉、心血管系統都會一起上場，而這些生理反應，就是用不同方式在「省熱＋生熱」。

黃軒直言，這樣的情況下，人體自然比較適合「活下來」，意味著不會一早上就精神抖擻、想去上班，「冬天早上你整個人懶洋洋，這是正常生理現象。身體把熱量，先拿去內在身體『保溫』，你沒那麼多餘力立刻起床。」

至於為何冬天會更想賴床？黃軒指出，真正決定醒不醒得來的不是鬧鐘，而是生理時鐘和褪黑激素，褪黑激素在「黑暗」時分泌，在「光照」下降低，而冬天夜長日短，黑的時間拉長，褪黑激素分泌的「時間軸」也跟著拉長，一項在北歐做的研究也顯示，冬天清晨7點的褪黑激素濃度明顯比夏天高，「冬天同一個時間，你的大腦『還覺得是夜班』呢！」

黃軒表示，除了「冷」、「褪黑激素」等因素外，「睡眠慣性」也有影響，即使溫度剛剛好，剛醒來那段迷迷糊糊、腦袋像當機的感覺，就是「睡眠慣性」；研究顯示，剛醒來的那一段時間，注意力、反應速度、工作記憶都明顯下降，而這種「剛醒來的笨笨狀態」，可以持續15分鐘到1小時以上。

黃軒提到，日本一項研究發現，如果反覆按下鬧鐘的「貪睡按鈕」，「睡眠慣性」反而拖更久，這是因為大腦被迫在短時間內「醒一下又睡回去」好幾輪，就像電腦一直被強制關機重開，開機時間只會越拖越長。

黃軒提醒，若冬天早上比較難醒、會想賴床，起來後活動一下、曬曬太陽就慢慢清醒，且白天精神大致還可以，多半只是正常的生理反應、生活型態配合得不好，並不是生病；但如果在冬天以外的季節也很難起床，白天常常昏昏欲睡、開會開車都快撐不住，且睡很久還是覺得完全沒恢復，合併打呼很大聲、呼吸中止、情緒暴躁、頭痛等症狀，可能不是單純「冬季懶散」，而是要思考睡眠呼吸中止、憂鬱症、甲狀腺問題、作息混亂等其他心肺疾病因素。

「起床慢，不代表你很懶！」黃軒強調，「冷天起不來」是人體為了保暖與節能，啟動的古老生存機制，且冬天清晨的褪黑激素本來就比較高，加上「睡眠慣性」是真實存在的生理狀態，會更讓人起不來。

