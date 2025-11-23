冬天更想賴床？ 醫解答「不是懶、怕冷」：身體正恢復原廠設定
冬天更容易賴床是懶、怕冷或生病嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒解釋，冬季清晨很難醒，可能不只是單純怕冷，而是身體在啟動「生命的原廠設定」，從血管、荷爾蒙、從體溫到大腦波，優先處理「保溫模式」，才會讓人沒有餘力快速起床。
黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」撰文道，人在受冷時，最先啟動的是周邊血管收縮，皮膚、手腳的血管迅速縮小，讓血流往心臟、肺、腦集中，棕色脂肪、肌肉、心血管系統都會一起上場，而這些生理反應，就是用不同方式在「省熱＋生熱」。
黃軒直言，這樣的情況下，人體自然比較適合「活下來」，意味著不會一早上就精神抖擻、想去上班，「冬天早上你整個人懶洋洋，這是正常生理現象。身體把熱量，先拿去內在身體『保溫』，你沒那麼多餘力立刻起床。」
至於為何冬天會更想賴床？黃軒指出，真正決定醒不醒得來的不是鬧鐘，而是生理時鐘和褪黑激素，褪黑激素在「黑暗」時分泌，在「光照」下降低，而冬天夜長日短，黑的時間拉長，褪黑激素分泌的「時間軸」也跟著拉長，一項在北歐做的研究也顯示，冬天清晨7點的褪黑激素濃度明顯比夏天高，「冬天同一個時間，你的大腦『還覺得是夜班』呢！」
黃軒表示，除了「冷」、「褪黑激素」等因素外，「睡眠慣性」也有影響，即使溫度剛剛好，剛醒來那段迷迷糊糊、腦袋像當機的感覺，就是「睡眠慣性」；研究顯示，剛醒來的那一段時間，注意力、反應速度、工作記憶都明顯下降，而這種「剛醒來的笨笨狀態」，可以持續15分鐘到1小時以上。
黃軒提到，日本一項研究發現，如果反覆按下鬧鐘的「貪睡按鈕」，「睡眠慣性」反而拖更久，這是因為大腦被迫在短時間內「醒一下又睡回去」好幾輪，就像電腦一直被強制關機重開，開機時間只會越拖越長。
黃軒提醒，若冬天早上比較難醒、會想賴床，起來後活動一下、曬曬太陽就慢慢清醒，且白天精神大致還可以，多半只是正常的生理反應、生活型態配合得不好，並不是生病；但如果在冬天以外的季節也很難起床，白天常常昏昏欲睡、開會開車都快撐不住，且睡很久還是覺得完全沒恢復，合併打呼很大聲、呼吸中止、情緒暴躁、頭痛等症狀，可能不是單純「冬季懶散」，而是要思考睡眠呼吸中止、憂鬱症、甲狀腺問題、作息混亂等其他心肺疾病因素。
「起床慢，不代表你很懶！」黃軒強調，「冷天起不來」是人體為了保暖與節能，啟動的古老生存機制，且冬天清晨的褪黑激素本來就比較高，加上「睡眠慣性」是真實存在的生理狀態，會更讓人起不來。
看更多 CTWANT 文章
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心
其他人也在看
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
垃圾山悶燒引惡臭！台南市區連日受擾 後壁垃圾山殘火預估再燒七天
後壁區烏樹林廢棄物暫置場徹夜火警14小時才撲滅，垃圾堆下的高溫恐持續悶燒，台南市消防局正以怪手開挖餘燼，預計殘火處理需1周才能全數熄滅。火警濃煙原本飄散在溪北地區，23日隨著東北季風吹拂，台南市永康區、東區、南區一早都有人聞到空氣瀰漫一股臭味，鼻子過敏的民眾更...CTWANT ・ 12 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
新北毛寶貝耶誕趴 10專屬遊具11月29日開玩
「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日在板橋車站站前廣場登場，為讓市民能攜帶毛寶貝一同參與新北歡樂耶誕城盛會，新北市動保處已在站前廣場設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，民眾可帶毛寶貝到場同樂。中時新聞網 ・ 1 天前
背叛烏克蘭！ 和平計畫如普欽願望清單 川普：非最終方案
美國總統川普，推動終結烏俄戰爭的「28點和平計畫」，卻要求烏克蘭割地、裁軍、還無法加入北約。這樣的不平等條約，連共和黨國會議員都看不下去，認為太過偏袒俄羅斯。英國前首相強生也批評，白宮的方案是「背叛烏克蘭」；美國總統川普似乎為了滅火，坦承和平計畫並非最終方案。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
200萬人B肝帶原 醫籲高風險群篩檢
台灣每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡者破萬人，並以B型肝炎帶原人數最多，目前推估約200萬人。醫師指出，不少民眾為帶原者卻不自知，進而發展至肝硬化、肝癌，呼籲B肝疫苗斷層世代、高風險族群進行篩檢、追蹤與治療。中時新聞網 ・ 1 天前
越南中部世紀洪災釀102死！18.5萬棟房屋被淹沒 災民喝雨水、吃生麵條度日
越南中部地區自18日開始遭受暴雨侵襲，引發嚴重洪災，截至今（23）日上午，死亡和失蹤人數上升至102人，對中部廣義省、嘉萊省、多樂省、慶和省、林同省5省造成90350億越南盾（約新台幣107.7億元）經濟損失；其中33歲潘女回憶事發後多日，僅能以生麵條、蘸著魚露的米飯及雨水飲用維生。鏡報 ・ 13 小時前
19歲女大生騎車衝武嶺 自撞護欄摔落溪床送醫不治
【記者鮮明／台中報導】台北市1名19歲鄭姓女大生今（23日）清晨與友人分騎機車，衝南投武嶺看日出，返程行經台中市霧峰區民生路靈隱寺附近時，鄭女疑因疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡，救護人員到場時鄭女仍有意識，但送醫搶救仍因傷重不治。壹蘋新聞網 ・ 8 小時前
美俄共謀「和平計畫」 讓川普乖乖聽話的普丁盟友是誰？
美國總統川普21日要求烏克蘭在一週內同意他推出的和平方案，內容包含要烏克蘭割地、裁軍、放棄加入北約，基本上就是俄羅斯總統普丁一直以來的要求。參與規劃這份和平方案的其中一人，是俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），在川普第一任期間，此人就和川普團隊有所往來。太報 ・ 17 小時前
【普發現金】郵局臨櫃領現 1292據點開跑時間曝！身分證尾數分流一次看
普發一萬元現金將從17日起開放ATM領取，已有1118萬人成功入袋。財政部表示，民眾目前可透過官網登記入帳或直接至ATM提領；自11月24日起，全台1292間郵局也將開放臨櫃領現，首週將依身分證號實施單、雙號分流。《三立新聞網》整理了郵局ATM及臨櫃領現流程、所需證件、分流規定與代領方式，讓民眾一次掌握。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
范冰冰金馬封后！網紅作家讚：這是跌倒7次、站起8次的故事
中國女星范冰冰在2018年爆出逃稅風波，背負8.8億人民幣罰款後遭中國娛樂圈封殺。昨（22）日她以馬來西亞電影《地母》勇奪第62屆金馬獎「最佳女主角」成功封后，正式殺回影視圈。對此，網紅作家「冒牌生」表示，范冰冰被封殺的這些年，從未停止過腳步，而是不斷地精進自己，形容這真的是一個「跌倒七次、站起來八次的故事」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
普發1萬今起郵局領現！首週這樣分流、必帶證件 「2類人」直接櫃台領錢
普發現金一萬元上路後，今（24）日起開放郵局臨櫃領現，全台1292間郵局據點可以領現，第一週郵局實施身分證分流措施，發放持續至明年4月30日止，《三立新聞網》帶您一次看懂。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
輝達財報好也被罵！黃仁勳內部會議吐苦水：怎麼做都不對
美股台股近日持續回檔，被視為「全村希望」的輝達（NVIDIA）雖財報亮眼，股價卻開高走低，AI泡沫化疑慮再起。美媒報導，輝達執行長黃仁勳週四在內部會議感嘆，市場對AI期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。太報 ・ 15 小時前
TWICE高清合照來了！藏彩蛋「彩瑛也在」娜璉「繁體中文」用字超標準
南韓超人氣女團TWICE於11月22日首度在高雄世運主場館舉辦《READY TO BE》世界巡演台灣場，今（23）日即將迎來第二場，兩天共吸引超過11萬名觀眾進場。官方稍早在社群釋出高清現場照及成員合照，場面壯觀震撼，360度全景舞台搭配滿場燈海與高空煙火，將出道10週年的榮耀與情感推向最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 18 小時前
揪學姐武嶺看日出！台北19歲女大生騎車衝台中…下山太累「魂斷靈隱寺」
台中霧峰區靈隱寺前發生死亡車禍！今日（23日）清晨，台北一名19歲鄭姓女大生，與同校學姐分騎2輛機車，從台北直衝武嶺看日出，結束返程行經台中霧峰區民生路時，鄭女疑因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡，掉進北坑溪。學姐發現鄭女墜溪後，急得報警求救，但鄭女因傷勢嚴重，最終魂斷台中。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
大翻車！加密貨幣帳戶被「完全清算」 黃立成慘賠6.5億…原因曝
加密貨幣近期跌跌不休，這讓許多投資人損失慘重。這也讓L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成投資大翻車，根據報導指出，區塊鏈分析機構 Lookonchain最新監測數據顯示，立成的加密貨幣帳戶已被「完全清算」，這場投資失利導致累積虧損金額高達2023萬美元（約新台幣6.58億元）。太報 ・ 13 小時前
揭經濟學人點名「台灣病」真正目的！經濟學家揪關鍵時間點：想複製這波大恐慌
《經濟學人》近日專文點名台灣患上「台灣病」，認為央行壓低匯率的貨幣政策已經過時，讓一般民眾無法享受經濟成果，隨後央行也聲明反駁，並罕見與美國財政部發出聯合聲明。對此，總體經濟學家吳嘉隆在節目《新聞大破解》指出經濟學人的真正目的，更直言「它們功課沒有做足，還有涉嫌炒匯。」吳嘉隆提到，台灣大量的外匯所得，為了避免造成國內通膨，透過人壽保險公司的海外資產管道放在國......風傳媒 ・ 3 小時前