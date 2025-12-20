冬天最甜的優惠 J-bubu115 只要 6 萬多就能入手

記者鍾釗榛／綜合報導

冬天想換新車，不用再等年終。PGO趁著冬季推出J系列甜心價優惠，主打汰舊換新就能用更安心的價格入手高顏值座駕，讓少女騎士們輕鬆升級日常代步工具。即日起至114年12月31日，J-bubu115最低66,700元起、Spring125最低77,500元起，再搭配小資分期方案，換車門檻直接大降。

J-bubu115最低66,700元起。（圖／PGO提供）

J-bubu115一直是女孩圈的人氣王，甜點系命名的車色加上俐落線條，光停在路邊就很吸睛。全車標配LED高亮度燈具，夜晚騎乘更安心，也替外型加分不少。油冷動力系統搭配同級唯一五段可調後雙避震，面對坑洞或長途通勤都能維持穩定舒適，讓每天騎車不再只是代步，而是一種享受。

安全與貼心設計同樣沒少。J-bubu115配備CBS連動式煞車系統，能更平均分配制動力道，降低緊急狀況時的負擔；另外也提供125版本，讓偏好中性風格的騎士有更多選擇空間，兼顧外型與實用性。

偏好優雅路線的騎士，則很難不被Spring125吸引。KEYLESS免鑰匙系統讓出門更俐落，低座高加上寬體沙發座墊，自載雙載都輕鬆。置物空間更是亮點，前踏板可放20吋行李箱，後車廂能收納兩頂安全帽；安全配備則提供CBS或ABS＋TCS版本，滿足不同騎乘需求。

PGO Spring125機車。（圖／PGO提供）

