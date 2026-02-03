冬天有蚊子煩炸 她震撼秀「殺蚊筆記本」：給點教訓！4萬網讚爆

生活中心／李紹宏報導

近日有網友在社群平台崩潰發文，原本冬天依舊被蚊子干擾，讓他氣得大喊「請蚊子認清自己該出現的季節」。此外，還有一名女網友特別分享自己的「殺蚊筆記本」，詳實記錄與蚊子搏鬥的戰果，吸引超過4萬人按讚，讓眾人笑翻之餘也感同身受。

一名女網友分享冬天的「殺蚊筆記本」。（圖／Threads @joanne___1313授權提供）

冬蚊干擾吵翻！Threads網友崩潰發文

一名網友在Threads上大嘆明明是冬天，卻出現一堆蚊子，怒吼要蚊子認清自己出現的季節，讓網友深有同感，「已經連續三天半夜爬起來跟蚊子奮戰的我」、「這次的冬季很怪，一直有蚊子」、「且不是黑蚊是咖啡色那種，每次冬天都會一直出來很吵」、「蟑螂也是，該冬眠就去冬眠」。

她分享殺蚊筆記本 網跪喊「蚊蒼帝君」

有趣的是，其中一名女網友更自豪分享「殺蚊筆記本」，從2025年底開始記錄，並附上蚊子當作戰利品，辣喊「給記錯時間的蚊子們一點教訓」，且一筆筆排列得相當整齊，令人嘆為觀止。

照片一出，讓其他人相當佩服，直呼真的太厲害，「妳是蚊蒼帝君...」、「死亡筆記本」、「蚊身貼紙」、「撒旦在你面前都不敢說自己是第一」、「為何要用你漂亮的字做可怕的事」。

冬天多為「地下家蚊」！專家曝滅蚊關鍵

事實上，有環境清潔業者解釋，冬天出沒的蚊子多為「地下家蚊」，牠們主要孳生在建築物的污水管線、化糞池或陰暗的地下室，並順著大樓管線一路攀爬進入住家。這也解釋了為何即便民眾緊閉紗窗，室內蚊子卻依然能源源不絕出現，因為牠們的入侵路徑是從房屋內部的排水系統鑽入，與一般從門窗進入的蚊子路徑完全不同。

防蚊專家也提醒，要真正減少室內蚊蟲困擾，關鍵在於破壞其棲息與繁殖環境，而非僅依賴電蚊拍或捕蚊燈。建議民眾應定期巡視並清理花盆托盤、水桶及排水溝等積水處，同時保持排水孔通暢並修補漏水管線，避免濕氣與髒污堆積形成滋生溫床。



