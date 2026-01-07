冬天棉被不是越厚越好！醫師警告「蓋錯方式」恐越睡越冷

生活中心／游舒婷報導

這幾天大陸冷氣團發威，加上輻射冷卻影響，金門甚至有6度以下氣溫發生的機率，天氣相當寒冷，大家都想躲在棉被裡，但醫師提醒，並沒有棉被越厚就越暖和，棉被的「使用方式」其實比「厚度」更關鍵，若使用不當，反而可能影響睡眠品質，還會越蓋越冷！

棉被不是越厚越好。（圖／資料照）

棉被越厚越暖？醫師破迷思：跟棉被厚度無關

黃軒醫師發文，許多人存在一個常見迷思，誤以為棉被本身會「產熱」，事實上，人體夜間的熱源來自本身的新陳代謝，棉被的真正功能在於「留住熱能、排除濕氣」，並協助在身體周圍形成約30至33度溫度，這正是有助於深層睡眠的理想溫度區間。

因此，一條過厚、透氣性不佳的棉被，反而可能帶來隱形風險，黃軒說明，夜間即使沒有明顯流汗，人體仍會持續散發水氣，若濕氣被困在棉被內，不僅導熱速度加快，還可能讓人「越睡越冷」。此外，過度悶熱會干擾人體入睡時原本需要的輕微降溫機制，導致翻身次數增加、淺眠、易醒，甚至使心跳與交感神經過度活躍。

對於長者及心血管疾病族群更要小心，醫師提醒，悶熱出汗後掀被，隨即暴露在冷空氣中，反覆的溫差刺激，對心臟與血管的負擔，可能比單純受冷更危險。

棉被該怎麼蓋比較暖

黃軒建議，掌握「分層、可調節、保持空氣流動」三大原則。理想的配置方式為：最貼身層使用透氣床單（如棉或天絲材質），中間為主要保溫層（羽絨、羊毛或科技纖維棉被），最外層則搭配一條薄毯或被單，方便夜間視體溫變化調整。這樣的分層方式，比起單一條超厚棉被，更能兼顧保暖與安全。

不同年紀在棉被選擇上也建議有差別，小孩因為怕熱且容易踢被，建議使用較薄的被子，搭配睡袋式保暖；長者不必追求厚棉被、應特別注意腳部保暖；心臟病、高血壓或糖尿病患者，要避免過度悶熱，選擇中等厚度且透氣性佳的棉被。

睡前除濕、通風！比厚棉被更暖

黃軒也分享一個簡單卻實用的小技巧：睡前一小時可開啟除濕或進行短暫通風，確保棉被與室內空氣乾燥，並避免在被窩仍冰冷時直接鑽入，這樣做的效果比棉被厚度更能提升夜間保暖效果。

