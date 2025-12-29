冬天氣溫降 心房顫動發作率上升患者中風風險高出常人5倍

高阿姨平日工作時間長，冬季下班時都已月黑風高，某一日用完晚餐之後，當她一腳踏出餐廳時，一陣冷風直吹而來，讓她突然心跳加速伴隨頭暈、噁心，沒想到突然跌坐地上，身旁友人發現不對勁，就趕緊將她送至急診，結果醫師診斷出心房顫動，還發現短暫性中風，後來患者接受手術也順利出院。值得注意的是，心房顫動症狀表現因人而異，有些病患甚至沒有明顯感覺。

隨著氣溫下降，冬天不僅讓人手腳冰冷，也讓心臟變得「不安分」。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，臨床上，醫界發現，冬季是心律不整特別是心房顫動好發季節。許多病人原本心跳規律，但在天氣轉冷之後，卻突然出現心悸、胸悶及頭暈等症狀，甚至因此中風住院。

黃奭毓主任指出，冬季心房顫動發作率上升與四個原因有關：第一，氣溫驟降會造成血管收縮、血壓升高，促使心臟負荷加重；第二，交感神經活性上升，心跳更容易不穩定；第三，呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整；第四，冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，這些都是潛在誘因。特別是高齡族、高血壓、糖尿病、心臟病及慢性腎臟病患者，更容易因為這些因素導致心房顫動發作。

黃奭毓進一步指出，心房顫動是一種常見心律不整，主要是心房內電流傳導混亂、快速且不規則，導致心臟收縮失去節奏；心房顫動時心室也跟著節奏紊亂，使血液無法有效輸出，血液滯留在心房內形成血栓，一旦血栓脫落進入腦部，就可能引發缺血性腦中風。根據醫學研究，心房顫動患者中風風險是一般人的五倍，而且中風後預後比較差。