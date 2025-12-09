冬天氣溫驟降 老菸槍、三高族防腳中風

81歲的蔡老先生（化名）今年初腳出現大片潮紅，行走困難就醫。檢查發現大腿血管鈣化嚴重，導管的導絲都穿不過去。台南市安南醫院醫療副院長、微創血管介入中心主任陳偉華改以美國最新研發的「周邊血管內碎石術」（PIVL）治療，打通他的大腿動脈血管，救回瀕臨截肢的腿。

跛行腳冰冷發黑 傷口難癒合

陳偉華表示，糖尿病、腎臟病患者，有抽菸習慣或高血壓、高血脂、高血糖等三高問題者，是周邊動脈阻塞（PAOD）的高危險群。患者平日可能不覺得有異樣，但冬季氣溫驟降，血管收縮，岌岌可危的病灶就會「爆發」，出現走路疼痛、跛行、腳冰冷、顏色發黑、傷口難癒合等血流受阻警訊，發生俗稱「腳中風」的狀況。

PAOD的治療，包括藥物、微創介入與繞道手術。陳偉華指出，繞道手術適合較年輕、血管阻塞長度較長、鈣化嚴重，且具有良好自體大隱靜脈血管可移植的患者，治療後通暢率佳，但手術時間長。而微創手術因多採局部麻醉，手術時間約30分鐘到2小時左右，適合年紀大、癒合能力差，麻醉風險高的患者。

陳偉華表示，高度鈣化的血管打通後，很容易再阻塞，且不適合放支架。像蔡老先生就診時，血管鈣化嚴重，且年紀已高，用PIVL將鈣化結構震裂出縫隙，再以塗藥氣球增加通暢率，手術約一個多小時。一個月後蔡老先生回院處理另一隻鈣化更嚴重的腿，目前追蹤八至九個月，行走正常，血流指標也大幅改善。

術後不控制三高 阻塞會復發

陳偉華分析，無論是塗藥氣球，或是斑塊旋磨術及PIVL震波氣球等治療血管鈣化的減積手術，目標是讓血流能維持二到五年。建議患者可要求醫護說明廠牌產地差異、費用及是否能降低支架使用與併發症。他警告，介入手術後若不控制三高或持續抽菸，阻塞會更快復發。

陳偉華從過去累計將近兩千例下肢動脈介入手術的經驗中發現，PIVL震波氣球在斑塊碎裂的過程不會產生斑塊脫落的併發症，可降低介入手術的複雜度及減少末梢血管缺血的風險，大幅提高治療安全性。針對重度鈣化的病灶，震波可更均勻地減少斑塊體積，達到最大的減積效果。

陳偉華提醒，能走路才有健康，高危險群必須「每年一次」做周邊血管檢查，「外觀看不出來，不代表血管沒問題。」早期用藥控制，遠比等到腳發黑才急著打通血管來得安全，更節省醫療支出。

