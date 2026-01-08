冬天沒很髒的衣服放哪 全場秒給答案：越堆越多

冬天的衣服較厚重，有些人不會穿一次就洗，一名女網友表示，每天出門都會穿不同衣服，所以房間有一堆穿過1、2次的連帽上衣、褲子，不知道應該放在哪裡，讓她相當困擾。話題引發討論，一票網友表示，沒有髒到要洗的衣服都掛在椅子上，最後就會越掛越多件；也有人笑說，「每個房間都有一張不是拿來坐的椅子。」不過洗衣達人則指出，貼身衣物容易吸濕氣及人體油脂，建議穿過就要清洗。

原PO曾在Threads發文表示，冬天房間裡常會有一堆穿過1、2次的帽T及褲子，因為每天都想穿不一樣的，所以那些衣服就會全部累積在那邊，「沒有乾淨到可以收進衣櫃，但也沒有髒到需要洗，真是困擾。」

話題引發熱烈討論，網友紛紛留言，「外套、大衣也有這種困擾」、「原來我不是異類，那我就放心了」、「所以我有一排衣桿都是掛還不用洗的衣服」。

一票人坦言，會把這類衣服掛在椅背或放在椅子上，「椅子真的超好用，我買了吊衣桿，但最後衣服還是在椅子上」、「椅背上的衣服越疊越多，感覺都快倒了」、「家裡一定要規劃一張放衣服的椅子」。

不過也有網友認為，衣服穿出去過就應該清洗，「只要有穿出門就會洗」、「以前都會這樣堆，疫情之後只要外出有接觸到人群，回家後身上的衣服一律拿去洗。」

萬秀洗衣店第三代張瑞夫也留言表示，褲子和上衣這種貼身、容易吸濕氣和人體油脂、皮屑組織，還是建議穿出門過就洗。

