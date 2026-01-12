冬天沒浴缸崩潰！內行大推「1洗澡神器」：躺地板都不會冷

生活中心／張尚辰報導

在寒冷的冬天，能泡上熱水澡可說是一大享受。（示意圖／翻攝自pixabay）

在寒冷的天氣裡，能泡上熱水澡被不少人視為一大享受。對此，有網友表示，因為家中沒有浴缸，讓他相當好奇寒流來襲時泡澡究竟是什麼感覺。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友分享實際經驗，甚至有人建議，比起泡澡，在浴室加裝暖風機更實用，直呼「躺在地板都不會冷」。

該名網友在 PTT Gossiping 版以「寒流來的時候，有浴缸有多爽？」為題發文指出，近期天氣相當寒冷，若洗澡時能泡在溫熱的水中，想必能讓身體徹底放鬆、感覺非常舒服。

廣告 廣告

不過，原PO無奈表示，自己家中沒有浴缸，只能淋浴，浴室空間也不大，連簡易版的小浴缸都放不下，已經很久沒有體會泡澡的舒適感，因此好奇詢問，「寒流時泡澡是什麼感覺？到底有多爽？」

貼文一出，吸引不少網友留言分享，有人直言泡澡未必如想像中完美，「氣溫太低、空氣太冷，浴缸還沒放滿水就冷掉了」、「放滿變溫水，泡不到10分鐘就變冷水」、「除非一直加熱水，不然很快就冷」。也有網友表示，「家裡兩間浴室都有浴缸，一年用不到五次」。

此外，也有人認為，與其泡澡，不如在浴室加裝暖風機更實在，「有暖風機比較重要」、「裝暖風機再加恆溫熱水更爽，不然很快就失溫」、「有暖風機我都躺在浴室打遊戲」、「暖風機才是最爽的，在裡面躺地板都不會冷」。

更多三立新聞網報導

入冬首波寒流狂襲！他驚見前方騎士「勇猛1幕」 萬人看呆了

天冷「1神物」出動！內行曝家中27度超溫暖：全年都短袖在家晃

冬天高風險時刻曝光！醫列「3情況」示警：嚴重恐中風、猝死

台北青旅「宿舍床1晚2100元」！外國旅客怒留1星負評：不會再來

