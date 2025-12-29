冬天沒開冷氣電費仍高？家中５大吃電怪獸曝光，能源署教你「做１事」最省錢

隨著冬季氣溫持續下降，不少家庭已經關閉冷氣設備，但許多民眾卻發現電費帳單依然居高不下，讓人摸不著頭緒。其實，家中潛藏著許多「隱形吃電怪獸」，即使在待機狀態下也會持續消耗電力，長期累積下來形成可觀的電費支出。經濟部能源署與台電公司特別提醒民眾，注意家中常見的５大耗電設備，並提供實用的節電方法，幫助民眾在冬天節省電費。

能源署點名５大吃電怪獸

經濟部能源署在臉書粉絲專頁發文指出，家中部分電器設備即便處於關機狀態，但只要插著電源就會持續耗電。能源署特別點名「電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇」等５大常見家電，這些設備都具備「待機電力」功能，雖然個別耗電量看似不大，但經過長時間累積，電力消耗量相當可觀。

實用省電撇步大公開

針對這些隱形耗電設備，能源署提供多項實用的節電建議。由於冰箱需要持續運轉無法拔除插頭，能源署建議民眾可以從其他設備著手，例如讓電腦每天晚上關機休息，或是冷氣冬季不使用時拔掉插頭。當民眾外出旅遊多天時，也應該關閉電視電源。此外，睡前順手關閉延長線電源的小動作，也能有效節省用電，同時達到減碳與省錢的雙重效果。

▲電視、電腦等常見家電，就算沒有開機，只要插著電，就會默默耗電。（圖片來源：經濟部能源署臉書）

台電揭２大類型吃電怪獸

台電公司過去曾整理「吃電怪獸圖鑑」，並將一般耗電電器分為「穩定進攻型」和「低調隱藏型」２大類別。穩定進攻型包括電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器等設備，這類電器因需要長時間保溫而持續耗電。台電建議民眾可以加裝定時器避免長時間保溫，或選購能源效率１級的產品。

隱藏型吃電怪獸難察覺

至於「低調隱藏型」吃電怪獸，台電表示，電視機上盒、音響、噴墨印表機等設備都屬於這類，待機電力常讓人忽略，屬於默不作聲的吃電小怪獸。台電建議民眾可以改用具備獨立開關的插座，不使用時直接切斷獨立開關，有效達到省電目的。



台電也再次強調，電器長時間不使用時，務必確實關閉主電源或拔除插頭，這個簡單動作不僅能省電省錢，更能保障住家用電安全。

▲長時間不使用電器時，要記得關閉電源。（圖片來源：台電電力粉絲團）

