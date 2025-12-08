冬天泡湯去！盤點桃園北橫2處必訪溫泉點 「美人湯」泡出光滑肌膚

「羅浮溫泉」是被山景包圍的露天溫泉。圖：翻攝自樂遊桃園

天氣逐漸轉涼，正是泡湯的最佳時機。桃園市觀光旅遊局日前在臉書「樂遊桃園」分享北橫復興區有2處溫泉點，該處泉質屬碳酸氫鈉泉，有「美人湯」的稱號，水質清澈、略帶乳白色澤，泡完能感覺到皮膚變得更滑嫩。

「宇內溪溫泉池」隱身在小烏來風景特定區內。圖：翻攝自樂遊桃園

觀旅局表示，「羅浮溫泉」是被山景包圍的露天溫泉，不論白天欣賞藍天山景，或晚上抬頭看星空，都能讓身心完全放鬆。園區內設有溫泉池、賞景池、藥浴池、SPA池、兒童池等多種設施，全家大小都能找到自己最愛的一池。開放時間為上午10時至晚間20時，周二公休。

「宇內溪溫泉池」只要銅板價50元，就能泡到天然美人湯。圖：翻攝自樂遊桃園

觀旅局也提到，「宇內溪溫泉池」隱身在小烏來風景特定區內，只要銅板價50元，就能泡到天然美人湯，還能順遊吊橋、古道與森林步道，CP值超高。開放時間為上午10時至中午12時、下午13時至16時，每周一、二公休。

觀旅局表示，歡迎民眾到北橫小烏來風景特定區來場身心靈的療癒旅程，暖身、賞景一次滿足。

