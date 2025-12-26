冬天泡湯小心猝死！醫示警「泡湯7步驟」避免意外發生

冬天許多民眾喜歡泡湯，對此胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，冬天泡湯有猝死的風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」，呼籲民眾謹記泡湯7步驟，避免意外發生。

醫師黃軒在臉書專頁發文，表示冬天泡湯有猝死風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」，容易出現心律不整、暈厥、心肌梗塞，以及中風等狀況，其中「年紀大、有慢性病」的長者更加危險，因為他們的血管和神經反射已經沒那麼有彈性了；另外高血壓、心臟病患者、糖尿病（自律神經受損）、腎臟病、洗腎族群也需特別小心。

醫師黃軒示警，水溫超過 41～42度、泡超過15到20分鐘、喝酒後泡湯、一個人泡湯、沒人注意，以及起身太快、沒坐著休息，都是十分危險的行為，呼籲民眾應謹記泡湯7步驟：

泡之前 ：先把身體「預熱」，進浴池前先沖溫水而非熱水，讓血管慢慢放鬆，不要突然被嚇到；冷身直接進熱水等同於心臟暴衝。

水溫控制在38～40度是安全區 ：這是最安全、最穩定的區間，若是超過 41～42度，容易造成血壓大跌、心跳亂飆。

下水順序從腳開始 ：不要逞強，正確順序應從腳、小腿、大腿、腰，再到胸，切記不可一次整個人坐下，應讓自律神經慢慢適應。

時間 ：5～10分鐘就好，一天最多兩次，中間一定休息，泡太久最容易出事，可能出現脫水、血壓失控、暈厥等狀況。

泡湯前後一定要喝水 ：泡前補充300～500ml，泡後再補一次，禁喝酒精、濃茶、咖啡等飲品，容易造成心悸、昏倒。

出池瞬間 ：最高風險，很多人不是死在池裡，是倒在池邊；正確做法為出池後先坐3～5分鐘，慢慢站起來，立刻擦乾、穿好衣服，而不是泡完立刻站起來，衝出去吹冷風，或是忙著拍照忘了保暖。

不宜泡湯的情況：剛剛喝完酒後；正在感冒、發燒；正在空腹或剛吃飽；血壓控制不好或偏高；心臟病、中風、洗腎患者；嚴重糖尿病（併發神經病變）均建議不要泡湯。

醫師黃軒指出，只要避免血壓劇烈波動、自律神經瞬間失控、出池那一下的致命溫差，就能避免冬天泡湯發生意外，呼籲民眾泡湯取暖的同時，也不能大意。

撰稿：吳怡萱






