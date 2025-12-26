冬天泡湯小心！猝死風險暴增 醫揭「死亡三段式」：很多人不是死在池裡

（示意圖／Pixabay）

冷氣團來襲，台灣各地出現入冬以來最低溫，不少民眾趁著周末前往溫泉區放鬆身心，然而「冬天泡湯猝死」的憾事卻屢見不鮮。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，冬天泡湯確實會提高猝死風險，真正的致命原因並非溫泉本身，而是冷熱快速交替所造成的「心血管急性失衡」，其中不少外表看似健康，往往無預警下發生意外。

黃軒最近在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，每到適合泡湯的冬季，就會常看見泡湯猝死的相關訊息，他認為最可怕的是，很多猝死的人不是重症病患，而是外表看起來很健康的，因此他舉出泡湯猝死的關鍵，其實與冷熱交替造成的「心血管急性失衡」有關。

廣告 廣告

黃軒說明，泡湯常出現「死亡三段式」。第一階段是進入浴場時，因低溫刺激血管急速收縮，導致血壓上升、心臟負荷增加；第二階段進入熱水後，血管突然擴張，血壓快速下降、心跳加快，心臟被迫「加班」；第三階段則是出池瞬間再度接觸冷空氣，血管再次急縮，極易引發心律不整、暈厥、心肌梗塞甚至中風。而許多案例並非死在池裡，而是倒在池邊。

除此之外，黃軒提醒高齡者與慢性病患者風險特別高，因其血管彈性與神經反射功能已下降。研究顯示，高血壓、心臟病、糖尿病、腎臟病及洗腎族群，在熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應明顯失常。日本作為全球泡湯文化最盛行的國家，也最早注意到此問題，研究統計冬季每10萬人約有8.5至11.6例浴室相關猝死，多集中於傍晚至夜間，且與寒流及浴室溫差高度相關。

此外，水溫過高、泡湯時間過長、飲酒後泡湯、單獨泡湯無人注意，以及出池時起身過快，都是高風險行為。黃軒強調，泡湯不是比耐熱，而是比穩定，過熱反而等同於對心臟進行一次無預警的壓力測試。

針對如何安全泡湯，黃軒建議，泡湯前先以溫水沖洗身體「預熱」，水溫控制在38至40度、每次5至10分鐘即可，並遵循由腳到胸逐步入水的原則。泡湯前後應補充水分，避免酒精與刺激性飲品；出池後務必先坐著休息數分鐘，再慢慢起身並立即保暖。若有飲酒、感冒發燒、空腹或剛吃飽、血壓控制不佳，或本身有心臟病、中風、洗腎、嚴重糖尿病等狀況，則應避免泡湯。

最後黃軒總結，冬天泡湯並非不能，而是不能「亂泡」，真正要管理的是溫差與行為；民眾只要避免血壓劇烈波動、自律神經瞬間失控，以及出池時的致命溫差，就能大幅降低猝死風險，讓泡湯回歸安全放鬆的初衷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」