冬天泡湯必看安全守則！醫師教「7大步驟」防猝死 5NG行為也別犯

受到大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，玉山、合歡山也紛紛將下白雪。然而，許多人會透過泡湯、泡澡來暖暖身子，不過醫師黃軒提醒，泡湯時冷熱交替容易導致「心血管急性失衡」，提高「三段式猝死」風險，呼籲民眾若要泡湯絕對要注意「7大安全步驟」。

黃軒於臉書發文指出，冬天一到，就會聽到「泡湯後倒下」、「泡溫泉猝死」等社會新聞，許多人甚至身體無恙仍不幸猝死，其關鍵並不在於溫泉，而是人體在冷、熱交替，造成的「心血管急性失衡」，這也大大增加猝死風險。

其中，冬天泡湯「死亡三段式」為：

走進「冷」的浴場時，血管會急速收縮，導致血壓上升、心跳負荷增加。 泡進「熱」水後，血管突然擴張，導致血壓快速下降、心跳加快有如「被迫加班」。 走出熱水池，身體又會迅速變「冷」，導致血管再次急縮，容易提高心律不整、暈厥、心肌梗塞、中風風險。

高齡、慢性病患者最危險！泡湯5NG行為別犯

黃軒指出，日本一項研究指出，每逢冬季，每10萬人約有8.5–11.6人在浴室猝死，絕大多數為老年人，這樣的比例明顯高於其他季節，且與寒流、「浴室溫差」也有高度相關，又以傍晚至夜間（16:00–20:00）泡澡時，風險更高。

研究顯示，罹患高血壓、心臟病、糖尿病（自律神經受損）、腎臟病（或洗腎族群）在熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應明顯失常，大大提高猝死風險。

此外，黃軒也列出5大NG泡湯行為，提醒民眾千萬要注意，包含「水溫超過41～42°C」、 「泡超過15～20分鐘」、「喝酒後泡」、「一個人泡、沒人注意」、「起身太快、沒坐著休息」。

暖身又防猝死！醫師曝「正確泡湯」7大步驟

黃軒指出，冬天不是不能泡湯，是不能「亂泡」，他也列出7大泡湯步驟：

泡湯步驟一：先預熱身體

進浴池前先沖溫水，讓血管慢慢放鬆。

泡湯步驟二：水溫維持38～40度

這個溫度區間對人體是最安全，「泡湯不是測耐熱度！更不是烤熱脫水」。

泡湯步驟三：下水順序要注意

先用腳測量水溫，接著泡入小腿、大腿、腰、胸，讓身體慢慢適應，切勿「一次整個人坐下」。

泡湯步驟四：泡湯時間不過長

每次泡湯5～10分鐘就好，一天最多兩次，且中間一定要讓身體休息，過度反而會讓身體脫水、血壓失控、昏厥。

泡湯步驟五：泡湯前後一定要補充水分

泡湯前先喝300~500ml的水，泡湯完也記得要補充水分，切勿以酒精、濃茶、咖啡代替，「這些會讓你更容易心悸、昏倒」。

泡湯步驟六：出池瞬間要注意

從熱水池中走出來的瞬間藏「猝死風險」，出池後先坐3~5分鐘再慢慢站起來，記得立刻擦乾身體、穿上衣服保暖。

泡湯步驟七：身體有狀況先緩緩

剛喝完酒、正在發燒感冒、空腹或剛吃飽、血壓控制不好或偏高，或是有罹患心臟病、中風、洗腎、嚴重糖尿病，也請「直接跳過泡湯」。



